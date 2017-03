Me encanta el tono de voz de la persona que narra el vídeo. Independientemente de que la historia se cierta o no, dudo mucho que los vecinos se hayan pedido disculpas si uno de ellos quedó cuadrapléjico en ese momento, no hay forma en que el doctor no haya notado el tipo y grado de las lesiones en el momento. El vecino "que no se esconde sino que espera que se conozcan los hechos" entra a la propiedad sin autorización alguna, dicho eso es siempre difícil explicarse como victima si se esta en casa ajena...