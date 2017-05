Pierde dos vehículos que fueron quemados

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Guadalupe N, fue una de las víctimas de quien la madrugada de ayer estuvo incendiando vehículos en la ciudad, la mujer que se levantó alrededor de las tres de la mañana, señaló que en el hecho perdió dos vehículos, una Tracker y un Neón, que meses atrás, Grúas AAA, junto con la Dirección de Tránsito Municipal, le habían intentado retirar en una campaña de "Descacharrización".

“Eran como las dos de la mañana cuando me hablaron los vecinos, me dijeron que me asomara porque mis vehículos se estaban quemando, por un momento creí que se trataba de una broma, pero al asomarme y ver los vehículos sin duda alguna me preocupé y desde luego me enojé, porque no detuvieron a los responsables”, comentó Guadalupe N, afectada de la Supermanzana 30, de la calle Guerrero, cruce con Bacalar.

Hasta ayer, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), no tenía reporte de personas detenidas relacionadas a ese hecho violento, lo único que se sabes es que fueron siete vehículos los afectados, que fueron atacados entre la una y cinco de la mañana de ayer.

Dentro de los cuestionamientos de Guadalupe N, están: “¿A quién voy a denunciar?, ¿Quién va a pagar los daños?, ¿Dónde estaban las autoridades?”; cabe señalar que la misma persona fue víctima del aseguramiento ilegal de uno de sus vehículos que estaba en reparación y que se encontraba estacionado afuera de su casa, en un operativo de la Smspyt de descacharrización.

Los dos vehículos quemados pertenecían a su familia, la camioneta a ella, y el auto a su hijo, además, la noche del martes, previo al atentado, había vendido un Platina de modelo atrasado, que de no haberlo comercializado, también hubiese sido afectado.

Ella fue la primera víctima de al menos cinco más en la ciudad, que se acostaron pensando que su auto descansaba seguro afuera de su vivienda o en el estacionamiento de la unidad habitacional, y a la mañana siguiente, simplemente ya no tenían en que transportarse; de manera extraoficial se sabe que los dueños no tenían asegurado los vehículos.