Aceptan hoteleros ‘cerrarles las puertas’ a vehículos Uber

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Hoteleros aceptan la solicitud del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), para prohibir la entrada de más de dos mil 200 unidades de Uber a los hoteles.

Mientras Uber no esté regularizado, dentro de los hoteles no se permitirá la entrada de las unidades, y se les hará la recomendación a los huéspedes que si quieren abordarlos, deberán hacerlo afuera de las instalaciones del hotel, declaró Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC).

“Hemos estado participando activamente tanto con taxistas como con Uber; Uber nace en el estado desafortunadamente en contra de una ley que sigue vigente y que tendrá que ser modificada, porque solo el gobernador puede otorgar concesiones”, declaró Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC).

Sin embargo, señaló que el gobierno debe de tener cuidado de liberar este tipo de plataformas, porque tiene que respetar el trabajo de la gente que está al volante, taxistas.

“El turismo requiere taxistas, ese sistema hay que cuidarlo, hay taxistas en todo el mundo, pero no se puede limitar que solo un taxista pueda mover a un turista, y que no utilice Uber como se hace en cualquier parte de Estados Unidos, en donde están acostumbrados”.

Resaltó el hecho de que se han aplicado 150 millones de pesos en multas contra Uber; en redes se ha reclamado el hecho de usuarios de esta plataforma que han sido bloqueados por Sintra y taxistas, e incluso turistas han sido bajados de las unidades y agredidos.

“Recibimos la carta de Sintra, antes de eso nos reunimos con un delegado y 100 taxistas y acordamos que mandaríamos otra carta a los hoteles, sugiriendo que mientras Uber no regularizara su marco jurídico, adentro de los hoteles no se aceptará el servicio de Uber y se recomendará al turista que tome la unidad en el exterior”, explicó.

También se pidió que los taxistas no repartieran panfletos diciendo al turista que no tome un Uber, porque no está bien, da mala imagen y reiteró que los extranjeros están acostumbrados a usar Uber.

Otra de las situaciones que resolvería la problemática del transporte, dijo, es abrir el tráfico lagunar.

“Se requiere que podamos mover a la gente de la zona hotelera a diferentes puntos, porque si tuviéramos un problema de crisis grave, como un incendio por ejemplo, no podríamos atender la situación, porque no hay forma de transitar por el bulevar Kukulcán, de ahí que el tráfico lagunar tiene gran sentido; respetando el sistema lagunar, el medio ambiente y que los barcos cumplan con el tema de sustentabilidad”, mencionó.