Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- La figura del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, acapara la atención en las piezas que se venden en Cancún para seguir la tradición de la quema del muñeco de “Año viejo”.

La tradición regional que se mantiene en ciudades de la Península de Yucatán y que simboliza todo lo que se deja atrás para dar paso a un nuevo comienzo refleja un poco el sentir de los que elaboran estas piezas muy mexicanas.

Sin embargo, esta actividad no ha sido del todo negocio porque no hay la autorización para la venta de pirotecnia.

“Las piñatas no han sido un buen negocio ahora y es porque como las llenan de cuetes para que estos truenen cuando queman la piñata, pero como no hay permisos de vender, pues no hay ventas, están bajas, esperamos que aumenten el 31 de diciembre que es el mero día de la fiesta”, dijo Olivia López, comerciante del Mercado 23.

La Dirección de Protección Civil señaló en su reglamento que no debe hacerse uso de cualquier tipo de petardo por su alta peligrosidad, por lo que mañana los “Años viejos” deberán estar rellenos de explosivos de fuego frío y luces solamente.

Aun así están a la venta algunas piezas en mercados populares de la ciudad como el conocido como el “23”, en el primer cuadro de la ciudad.

En Cancún y gran parte de la zona los ciudadanos empiezan ya a dejar fuera de sus hogares los muñecos que simbolizan al “Año viejo”, una tradición que sigue vigente.

Como cada fin de año, las familias mexicanas se preparan para esta celebración con una cena y un brindis por lo que fue y vendrá en un nuevo ciclo.

Heredan rituales

También hay muchos rituales que tienen diferentes objetivos y heredados de generación en generación.

Aunque en Cancún hay referencias acerca de la pérdida de las tradiciones, las ventas de artilugios y amuletos dicen lo contrario.

La venta de “viejos” tiene en esta ocasión una figura especial, la del polémico político estadounidense, Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos.

En el Mercado 23 dentro de las decenas de piñatas de cartón con la figura de un viejito, que se ofrecen para quemarse el 31 de diciembre a la media noche, destaca la de Donaldo Trump, polémico empresario y próximo presidente de Estados Unidos.

Precios de piñatas

Las piñatas se encuentran en los diferentes puestos ambulantes de la zona en precios que van desde los 100 hasta los 150 pesos, todo de acuerdo con cada negocio aunque hay piezas que también se venden en mil pesos

De acuerdo con Olivia López, las piñatas llegaron desde el pasado 15 de diciembre, pero las ventas no han sido las esperadas, por la falta de permisos para comercializar la pirotecnia que se introduce en la pieza como si fueran dulces.

Históricamente, entre los personajes favoritos destacan los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, y ahora también el expresidente Felipe Calderón, además del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, entre otros, mientras que para despedir el 2016, la que acapara la atención es la de Donald Trump.