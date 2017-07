Descubren fraudes en compra de casas por internet

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El internet está siendo la herramienta para estafadores que comercializan casas en Cancún, por lo que alertan a no caer ante estos fraudes que sólo dejarán sin dinero y sin propiedad.

Los anuncios engañosos existen en el mercado y más cuando es por internet por lo que siempre será tarea de quien desea adquirir un bien inmueble el revisar que la fuente sea confiable, mencionó Jorge Alemán Yudico, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en Cancún.

“Aunque existen etapas de predios que están en subastas, licitaciones o un pull de bancos deben ser operados en empresas que son ubicables de una manera fácil, de no ser así y hacer todo en línea es riesgoso”, agregó.

También te puede interesar: Plan legal contra mega fraude inmobiliario

Miguel N, es uno de los casos que comenzó a gestionar una vivienda con una empresa fraudulenta, la cual le ofreció un par de casas en Cancún a precios bajos, un promedio de 700 mil pesos por un bien de tres recámaras; dos plantas y ubicadas en el centro de la ciudad, una por la avenida Chichen Itzá y la otra en las torres.

Al realizar el contacto le dijeron que eran abogados y que para iniciar el remate era necesario que pagara 75% del valor del mismo y aunque todo pintaba bien, decidió ir a ver las casas antes de iniciar el trámite.

Él relata que las dos propiedades lucían habitadas, en una de las dos tuvo la oportunidad de hablar con un habitante de la casa, quien sorprendido le dijo que no sabía de un remate de la casa y que ellos no debían a ningún banco.

Al ver el riesgo contactó de nuevo a la empresa para que le detallaran bien sobre los pagos e insistían que era necesario dar el 75%; aunque al asesorarse le dijeron que sólo es necesario dar 10%; sin embargo, nunca dieron la cara y todo fue a través de las redes sociales, por ello al entrar en debate los supuestos “asesores” no contestaron más.

“Por ello es necesario saber un poco, de dónde viene la fuente ya que los oportunistas en raras ocasiones son ubicables, por ello al comprar se les piden direcciones y se ubican los lugares para que se cercioren que compran una propiedad de manera segura”, mencionó Alemán Yudico.

La AMPI cuenta con dos socios que se dedican al tema de remates bancarios, quienes están matriculados y registrados como agentes inmobiliarios en la entidad.

Aunque conocen de casos al no ser una instancia jurídica no se pueden contabilizar aunque no son muchos, ya que son fraudes conocidos como hormiga.

Entre las recomendaciones están el buscar en el mismo internet comentarios acerca de los vendedores para conocer la reputación.

Para comprar en un remate no es necesario que sólo sea en pago en efectivo, ya que también se puede hacer vía crédito bancario, y es importante estar y conocer las bases.

Un foco rojo siempre será cuando sólo aceptan un pago en efectivo, pero para ello es necesario acercarse con los notarios de confianza, para asegurarse que la información es fidedigna y que la persona que hace la mediación sabe quién es.

Hoy en día incluso a través de las redes sociales se comercializan las casas y terrenos de la entidad, pero al no estar regulado siempre existirá la posibilidad de caer ante oportunistas.