Borge vendió terreno de la Costa Maya a $5 el metro cuadrado

Agencia

RIVIERA MAYA, Q. Roo.- Dos gobernadores priistas que están detenidos actualmente, Roberto Borge y Mario Villanueva remataron la playa y el manglar y la propiedad acabó en manos de un grupo de empresarios, principalmente regiomontanos, aunque también de Sonora.

Están incluidos nombres de familias como la Benavides, fundadora de la conocida cadena de farmacias del mismo nombre, así como dueños de medios de comunicación y reconocidos abogados, informa Milenio.

El predio protagonista es uno de 213 hectáreas en una zona virgen, a escasos 50 pasos del mar Caribe, se ubica a 20 minutos de Mahahual, uno de los centros turísticos más importantes de la Costa Maya, cuyo precio es alrededor de 3 mil millones de pesos, pero por ser amigo de Roberto Borge, el precio de venta para un grupo de socios es de $10 millones de pesos. Es decir, a 5 pesos el metro cuadrado, en lugar de… a mil 414 pesos.

También te puede interesar: Supervisan área que despojo el gobierno a ex refugiados

Ahora, como el remate de las playas en Quintana Roo comenzó hace muchos sexenios, resulta que las ocho hectáreas y media del terreno de enfrente pertenecen a un exitoso grupo hotelero que adquirió la propiedad con condiciones de venta envidiables en el sexenio del ex gobernador Mario Villanueva (el que acabó preso acusado de narco en México y Estados Unidos) por 8 millones y medio de pesos a pagar en tres años y sin intereses.

Ese grupo, Grupo Posadas, estaba dispuesto a venderlo y todo se puede arreglar para que, el mismo día, den la propiedad de los dos terrenos: los 2.5 kilómetros de playa de Posadas y el total de las 221 hectáreas patrimonio de los quintanarroenses.

Así comenzó todo

Todo comenzó con el ex gobernador priista Mario Villanueva. Milenio obtuvo en el registro público de Chetumal copia del fideicomiso con el que el entonces gobernador entregó el predio a un grupo hotelero el 3 de agosto de 1998: fue una venta sin inversión de capital, crédito a 3 años sin intereses, pagando la deuda con las ganancias del desarrollo turístico y con la posibilidad de ofrecer el terreno como garantía para cualquier clase de créditos. En el documento el gobierno se comprometió a dar estímulos y beneficios fiscales; facilitar los permisos y licencias requeridos; y a dotar a la zona de servicios urbanos.

El fideicomiso está firmado por el gobernador Villanueva y el entonces director general de Grupo Posadas, Luis Eduardo Barrios Sánchez, y es un acuerdo para la construcción de un Desarrollo Inmobiliario en beneficio de la sociedad Hotelera Península Maya.

La venta incluía ocho hectáreas y media de terreno con casi 2.5 kilómetros de playa, donde inicialmente se construirían 80 habitaciones y posteriormente áreas deportivas y comerciales complementarias. El precio de venta del terreno fue de 8 millones 459 mil de pesos, es decir a 100 pesos el metro cuadrado.

Fue hasta el gobierno del también priista Roberto Borge que el secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, extinguió el fideicomiso.

¿Cómo se unen las ventas de los dos terrenos a precios de remate? La fecha clave es el 16 de abril de 2014: ese día empresarios de la sociedad Rancho La Posadita hicieron dos operaciones: compraron a Grupo Posadas las 8 hectáreas con playa por 26 millones 197 mil 200 pesos y le compraron al gobierno de Quintana Roo las 213 hectáreas del terreno contiguo que incluye el manglar el mismo día.

El título de propiedad expedido por el Instituto de Patrimonio Estatal estipula que la venta de 2 millones 132 mil 671 metros cuadrados, es decir, 213 hectáreas, se hizo a favor de la sociedad Rancho La Posadita, por 10 millones 633 mil 356 pesos con 45 centavos. Los compradores pagaron a 5 pesos el metro cuadrado.

También te puede interesar: Defensa de Borge suspende su proceso de extradición

“El valor que le han dado al terreno no se corresponde para nada con el precio actual de venta de terrenos en esa zona. Aquí en la Costa Maya manejamos un precio comercial en dólares”, dice Guito Vidal, un agente de bienes raíces que hace un par de meses vendió un terreno similar, de mil 400 metros cuadrados, en esa misma área, y la transacción fue de… 110 mil dólares.

Es decir, el valor del mercado es de mil 414 pesos el metro cuadrado, precio muy distante a los 5 pesos concedidos por el gobierno de Borge. Si Rancho La Posadita hubiera pagado el precio real del suelo, la suma erogada sería de 2 mil 986 millones de pesos, y no 10 millones de pesos.

“Rancho La Posadita tiene la peculiaridad de que la mayoría de sus socios son empresarios de Monterrey y de Sonora”, detalla Fabiola Cortés, presidenta de la organización Somos tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, quien fue quien inició la investigación del caso.

Rechazan proyecto

Los hoteleros de Mahahual están en contra este proyecto por el impacto ecológico y el origen de la compra del terreno.

“Nos hablaron de 5 mil habitaciones turísticas, de casi 5 mil, 6 mil empleos. Esta es la forma de convencer a la gente, decir: ‘¡Bueno! ¡Vamos a matar el manglar, qué quieren, pero nos da trabajo!´”, cuenta Luciano Consoli, presidente de Fundación Mahahual y hotelero de la zona.

“Aquí lo que llama la atención es la relación que pueda ver entre gobierno, políticos y empresarios para especular con las tierras. El problema es cuando el gobierno entra en el negocio, cuando los políticos se hacen de dinero a través de esta especulación, o cuando reciben beneficios”, dice Juan Carlos Ortega, otro hotelero en Mahahual.

Investigación

La Procuraduría General de la República ya investiga el caso de la venta de estas hectáreas, dentro del proceso que se le sigue a Borge, actualmente recluido en Panamá a la espera de ser extraditado. Los empresarios se ampararon para que la PGR libere su terreno, que actualmente está asegurado.

La abogada Fabiola Cortés señala que el procedimiento va lento: “Estos predios no se van a poder recuperar si la PGR no determina que existió un delito en la operación de compraventa. Se corre el riesgo de que estas denuncias queden impunes, de que el ex gobernador Borge Angulo libre la cárcel, de que no se puedan acreditar estos delitos que a los ojos de todos los quintanarroenses existen”.

Por lo pronto, los dueños del regio regalo de Borge tienen su terreno frente al mar. Ese que usted soñó al principio de este texto…