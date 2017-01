Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- ¿Cuántas veces has pensado en dejarlo todo, hacer las maletas y salir de tu casa? No son pocos los que deciden viajar por su cuenta; bien porque están solteros, porque no se ponen de acuerdo a la hora de elegir destino con su grupo de amigos o porque elegir una fecha común, con los años, es cada vez más complicado.

También te puede interesar: ¿Harto de las llamadas publicitarias y de bancos? Diles adiós...

Los aventureros que se lanzan a viajar solos descubren un nuevo modo de explorar lugares, e incluso de conocerse mejor a sí mismos: es un buen momento para poner a prueba las habilidades sociales o lidiar con la soledad, entre otros retos que pueden hacer de esta experiencia algo muy enriquecedor. Según el sitio huffingtonpost. com, estos son los seis mejores destinos del mundo si deseas darte una escapada a solas:

Nueva Zelanda

Es perfecto por su variedad de paisajes (volcanes, áreas termales, bosques, glaciares) y, además, está considerado como el cuarto país más seguro del mundo. Estos paisajes te sonarán de las películas de "El señor de los anillos".

Japón

Si eres cinéfilo, seguro te encantará recorrer los escenarios por los que pasearon Bill Murray y Scarlett Johansson en Lost In Translation, de Sofia Coppola. Pasea por el barrio de Akihabara y cántate algo en sus karaokes, prueba el mejor sushi del mundo o escápate a la ciudad imperial de Kyoto.

Dinamarca

Es uno de los países más verdes que existen, perfecta para explorar en bicicleta. Equilibra a la perfección tradición y modernidad, entre edificios vanguardistas, palacios reales y tortuosas calles en la zona vieja.

Camino de Santiago

Es uno de los destinos turísticos para solitarios más demandado, y no necesita presentación. Miles de personas lo recorren cada año buscándose a sí mismas y tratando de alejarse de la civilización.

Indonesia

Mochileros, hedonistas y místicos de todo el mundo eligen perderse aquí. Si quieres visitar el centro turístico tu lugar es Bali. Si quieres adentrarte en un lugar más virgen y salvaje el lugar al que debes ir es Lombok. Porque, puestos a encontrarnos a nosotros mismos, mejor hacerlo entre arena blanca y agua turquesa.

Costa Rica

Es el país más feliz del mundo (según el Happy Planet Index), y uno de los más seguros de Latinoamérica. Su lema, Pura vida, toma fuerza entre su bella naturaleza. Deja que la alegría y la positividad de su gente traspase tu espíritu.

Ventajas

Viajar sin compañía no tiene porqué resultar aburrido. Según Forbes, estos son los motivos por los que hacerlo es estupendo (al menos una vez en la vida).

1. Sientes la libertad. Estarás abierto a hacer nuevos planes, a moverte sin dar explicaciones a nadie o sin ponerte de acuerdo con tus compañeros de viaje.

2. Conoces gente nueva. Viajar a otro país o destino sin más compañía que tú mismo, te hará abrirte a más gente que si lo haces acompañado. Puedes conocer gente con la que compartir tu viaje, personas que te ayuden a moverte por tu nuevo destino, y hasta amistades que pueden durar toda la vida.

3.Descansas como nunca. También puede ser la forma perfecta de tomarse un tiempo de relax como nunca habías imaginado. Podrás darte masajes, pasear tranquilamente por la playa o por el centro de una ciudad, y dormir hasta que te apetezca.

4. Dejas los problemas atrás. No tendrás cerca nadie de tu entorno que te recuerde tus problemas personales, laborales o económicos. La gente que conocerás no sabe nada de ti, más allá de lo que tú quieras contar.

5. Superas miedos e inseguridades. Aunque viajar sin compañía puede llegar a producir inseguridad, verás cómo no es para tanto y consigues superar cualquier preocupación que te inquiete. Si dejas de hacerlo nunca verás lo capaz que eres de hacer todo lo que te propongas.

6. Te conoces a ti mismo. Pasar tiempo solo puede resultar muy interesante y enriquecedor. Conocerás facetas de ti que quizás no conocías y aprenderás a disfrutar de las ventajas de la soledad.