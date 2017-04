Paraderos sin control y la Dirección de Transporte 'ni sus luces'

Pedro Olive/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Mientras los paraderos de las principales avenidas se saturan en horarios pico y el congestionamiento vial aumenta, la Dirección de Transporte y Vialidad no tiene presencia en dichos puntos.

En lo que va de la administración, dicha dirección presidida por Raymundo López Martínez, ha renovado tarjetones de poco más de mil choferes de transporte público, y realizado dos operativos de “cacería” de unidades de transporte público que circulan sobre el carril de alta de la avenida Tulum, siendo los trabajos más relevantes.

Durante la administración anterior, la misma dirección realizaba recorridos en los diferentes paraderos del centro de la ciudad para vigilar que no sobrepasaran el cupo de las urvans, sancionaban a operadores que no tenían sus documentos en regla, y verificaban que en el tramo de la avenida Tulum entre José López Portillo y Chichén Itzá, no hubiera ascenso y descenso de pasajeros, ya que está prohibido.

A la fecha los paraderos de la Tulum entre Sayil y Xcaret; Uxmal y Chichén Itzá, José López Portillo y Francisco I. Madero, mejor conocida como Ruta 4, no tienen vigilancia de elementos de la dirección de Transporte y Vialidad, las urvans van con pasajeros de pie, el ascenso y descenso lo hacen donde quieren las personas, y casi no se ven las unidades de la dirección en las calles.

Avenida Tulum

Hace un par de semanas, dos unidades de la dirección en mención se colocaron antes de la diagonal para ir al carril de baja sobre la avenida Tulum en el tramo que va de la Xcaret a la Sayil, y ahí detuvieron a tres combis que pasaban en el de alta, además de eso, son contadas las ocasiones en las que ven a los inspectores de dicha dependencia del ayuntamiento.

Los mismos operadores son los que confirman esta situación, alegando que incluso hay unidades del Sindicato de Taxista Andrés Quintana Roo que operan sin tarjetón, y no hay autoridad que los regule o detenga.

La entrega de los tarjetones se llevó en enero pasado de manera discreta, personal de la dependencia no precisó el número de permisos que fueron renovados, dando el dato que se manejó a través de un boletín del ayuntamiento, en el que señaló que eran “más de mil documentos”.