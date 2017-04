'Vigilante del futuro' no es Ghost in the shell

Por Rafael R. Deustúa

Acción, trasfondo interesante, gran recreación de uno de los mundos más complejos de la ciencia ficción, diseño de arte espectacular y otras cualidades tiene “Ghost in the shell”, en contra tiene dos elementos: el nombre en español: “La vigilante del futuro” y que si no se capta el “alma” del filme, su caparazón no es suficiente.

En un mundo ciberpunk donde ya es cosa común implantarse partes robóticas para mejorar, sustituir o ampliar las capacidades humanas la ciencia daun paso más allá al implantar un cerebro humano en un androide. Ella, Mayor, se convierte en la principal arma antiterrorista, sobretodo combatiendo al misterioso “Kuze” que asesina a los científicos de la megacorporación que la creó, Hanka.

“Ghost in the shell” es una franquicia que abarca series de Tv, historietas, videojuegos y dos largometrajes animados, mundo concebido por Masamune Shirow. De ahí Jamie Moss, William Wheeler y Ehren Kruger extrajeron fragmentos para ésta película, por lo que es un monstruo de Frankenstein que puede decepcionar a los que conocen el mundo original.

Los guionistas simplificaron varias ideas para presentar una historia digerible y apta para clasificación B, pero aún así la información es mucha y extraña, lo que puede confundir al espectador. Este problema lo tienen casi todas las películas de ambientación “ciberpunk”, pues es fácil poner una entrada USB en la nuca a alguien, pero no explicar que a través de ella pueden piratear sus pensamientos.

El director Rupert Sanders da un ritmo ágil a la película, manteniendo el interés a través de secuencias de acción bien ejecutadas y diálogos breves y más bien concisos. Se da tiempo para presumir el inquietante futuro distópico que la dirección de arte recreó para el filme y sabe emplearlo como escenario.

Su problema es que no concreta el lado emocional de los personajes a pesar de contar con actrices como Scarlett Johansson y Juliette Binoche. Hay un par de secuencias que parecen tener una etiqueta de “inserte emociones aquí”.

El trabajo de los actores es bueno en general, pero escenarios, vestuario y efectos digitales roban cámara constantemente a los actores. Para como, en momentos que debían lucir las emociones de los intérpretes Sanders hace encuadres muy estéticos pero que no permiten reflejarlas.

Un delicia visual de película y una buena cinta de acción. Pudo ofrecer más, cierto, pero lo que es no está mal como cine dominguero.