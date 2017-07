Alistan segunda campaña de ‘Viajemos Todos por México’

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La próxima semana, la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) lanzarán la segunda campaña de “Viajemos Todos por México”, que va dirigida principalmente a los jóvenes, sin hacer a un lado a las familias y adultos mayores, ya que el objetivo ha sido siempre que todos tengan la oportunidad de viajar por el país.

“Viajemos Todos por México” es un programa que ha impulsado destinos que no tenían alta ocupación, generando promociones especiales; a través de la plataforma de Best Day más de seis mil 500 familias se han beneficiado con los paquetes que ofrecen, señaló Julián Balbuena Alonso, presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group.

“Es un programa que sí ha motivado a que diferentes actores de destinos que no son de alta ocupación, generen promociones espaciales que han generado más turismo carretero de fin de semana; se han promocionado destinos que necesitaban de ese empuje”, declaró.

Incluso el sur del estado se ha visto beneficiado con este programa que se replicó a nivel estatal, con “Viajemos Todos por Quintana Roo”.

Las agencias de viaje en línea BestDay y PriceTravel, son las que más se han beneficiado desde el lanzamiento de este programa impulsado por la Sectur, pues cuentan con un respaldo tecnológico que les permitió sumarse al proyecto federal, por encima de otras agencias tanto en línea como tradicionales.

Han reportado crecimiento a doble dígito, y desde el Tianguis Turístico de Guadalajara, cuando se lanzó VTPM, y el más reciente de Acapulco, ambas empresas firmaron importantes acuerdos con destinos del país para incentivar los viajes a nivel nacional.

En lo que respecta al llamado “movimiento”, para no volverlo un programa gubernamental, que dirige Maru González O’Farril, dejarán de aparecer algunos influencers, que mostraron los destinos mexicanos con un discurso dedicado a los jóvenes.

La idea clave es que en vez de gastar en cosas materiales, o gastar el dinero en adquirir bienes de consumo, viajen y descubran los destinos de nuestro país.

Las empresas detrás de esta propuesta son Kingdom y Arbagon, dos agencias boutique que llevan parte de las campañas de algunas empresas importantes.

Será en la Ciudadela, en Balderas, Ciudad de México, donde se hará el lanzamiento y se espera que estén prácticamente todos los titulares de turismo del país.