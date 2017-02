Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizar acciones efectivas para detener la violencia y delincuencia que a su juicio, se continúa desatando en el municipio de Solidaridad.

Esto después de la ejecución doble que se ha registrado en el Ejido Sur la tarde del pasado martes, misma que se viene a sumar a las 8 muertes por arma de fuego registradas en lo que va en el año y 15 lesionados por balas, desde la zona turística y hasta la zona ejidal.

María Elena Mata Pineda, presidenta de dicho órgano, convocó a la unidad de los sectores productivos y ciudadanía con las autoridades, pero exigiendo resultados.

Respuestas y soluciones

“Estos son hechos muy lamentables que ya ahorita estamos viendo que están afectando, no solo la zona turística, si no a zonas habitacionales. Una familia ya no puede estar tranquila, esto crea miedo y yo lo que pediría a las autoridades, nuevamente como vecino, como habitante de Playa del Carmen y como empresarios generadores de empleos, exigimos que la autoridad tome cartas en el asunto. Que en realidad se vea lo que está pasando y no se permita que la delincuencia siga adueñándose de Playa del Carmen” dijo la dirigente empresarial.

Agregó que es necesario que, tanto la población como el sector productivo local, se unan de manera responsable para exigir respuestas y soluciones sin generar ninguna especie de psicosis o miedo colectivo, pero sí que se haga cumplir la ley.

Desde noviembre del pasado 2016, el Concejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y la asociación de Bares y Discotecas de la zona turística de Playa del Carmen, reconocían la existencia de temor de que los hechos violentos que se habían suscitado en la zona hotelera de Cancún pudieran llegar a afectar a este destino vacacional, situación que terminó por suceder.

Fue el día 19 de enero del presente año, días después de la masacre en el Blue Parrot, cuando llego el megaoperativo ‘Lluvia de Estrellas’ de la Policía Federal a Cancún y el sábado 21 se instaló la primera piedra de las próximas instalaciones de esta fuerza policial en Playa del Carmen.