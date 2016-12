Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Viviendas de Playacar ocupadas como rentas vacacionales usan más de tres medidores con el fin de disminuir los costos de facturación de electricidad, de acuerdo con testimonios.

La situación ya es de conocimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y según Ermilo Baqueiro Meza, superintendente, se prepara una revisión.

Por ahora sólo se dará prioridad a la detección de irregularidades en las conexiones, en cuya zona residencial se han encontrado hasta 17 casos de los llamados “diablitos”, que han causado pérdidas económicas a la CFE.

“Es muy difícil determinar si es una casa que tiene varios medidores, regularmente son condominios, que ya al interior se dividen”, explicó.

Ayer, en un recorrido realizado en el sitio y con base en señalamientos de algunos ciudadanos, hay viviendas que tienen hasta cinco medidores, lo que disminuye los costos de energía eléctrica que tendrían que pagar, afirmaron.

Aunque no se señala un número exacto de cuántas casas están en estas condiciones, ciudadanos que habitan al interior de Playacar piden a la CFE regular esta situación, dado que la imagen sustentable, ecológica y legal del condominio está siendo afectada.

El tema de las rentas vacacionales es señalado por varios sectores empresariales y hoteleros como una competencia desleal, sin embargo, para Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria, es un mercado que genera gran cantidad de ganancias y a su vez beneficios directos a la población.

Y contrario a lo que se dice, agregó el dirigente, de que va en detrimento de las ganancias de los hoteles, nunca ha sido una merma, sino un complemento de la oferta que el destino brinda a los miles de turistas que llegan. “Hay que recalcar que hay familias que no quieren llegar a un hotel y prefieren un servicio en una casa, más tranquilo y no hay que generalizar, no todas las rentas vacacionales son malas”, expresó