CANCÚN, Q. Roo.- Hace tan solo un par de semanas se dio a conocer que WhatsApp dejaría de funcionar en versiones antiguas de Android y otros sistemas operativos a partir del próximo 31 de diciembre. Esta restricción se aplicará solo a aquellas terminales con las versiones 2.1 y 2.2 si hablamos de Android. ¿Quieres saber si podrás seguir utilizándolo después de fin de año?

Si eres de aquellas personas que aún conserva una de estas versiones del sistema operativo, posiblemente seas un usuario básico y sin mucho conocimiento sobre telefonía móvil, por eso, compartimos esta guía, publicada por el portal web andro4all.com, para que sepas si necesitas cambiar tu smartphone esta Navidad.

En primer lugar, dirígete al Menú, entra en ‘Ajustes’ y busca la sección ‘Acerca del teléfono’. Una vez ahí baja hasta encontrar qué versión de Android tiene tu terminal. Si se trata de 2.3 o cualquier otra versión en adelante, tienes suerte. Podrás seguir recibiendo y mandando mensajes a través de WhatsApp sin ningún problema.

En caso de que no sea así y la versión de Android sea 2.2 o inferior tienes dos opciones: tratar de actualizar la versión del sistema operativo de tu teléfono o comprarte uno nuevo.

Tus opciones

Para la primera, busca en el mismo menú de antes la opción Actualización de software y después, Actualizar. Para ello necesitarás estar conectado a una red, preferiblemente Wi-Fi, así que es conveniente que lo hagas mientras estés en casa.

Durante el proceso, lo normal es que no puedas utilizar tu teléfono durante unos 10 o 15 minutos y que este se reinicie varias veces, así que no tengas miedo si ves que el terminal “se vuelve un poco loco”. En caso de que no puedas actualizar la versión de Android, deberás comprar otro teléfono.

Para ello, puedes echarle un vistazo a las recopilaciones que hicimos de los mejores móviles por menos de 150 euros y por menos de 200.