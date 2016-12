La mayoría de los yucatecos debemos de estar emposmados de tanto comer; para donde te vires te dan comida y todavía no hemos digerido el pavo del 24 y ahí viene el 31; eso sí, ya nos veremos en enero, todos queriendo hacer ejercicio para bajar lo comido, la cosa es mantenerlo por más de una semana que dura el remordimiento, pero mientras a darle a los dientes. Y hablando de dientes, sí que tendremos que apretarlos en enero, porque viene con varias sorpresas que afectarán nuestros bolsillos: el aumento al transporte, el aumento a la gasolina. Yo, en verdad, no me explico quiénes son los asesores del presidente, porque le hacen dar declaraciones que a la vuelta de la esquina, y más tarde que temprano, las utilizarían para reclamarle por la falsedad de sus palabras, que hacen que la imagen del mandatario del país se vea cada día más golpeada.

Pero la realidad es que 2017, según los politólogos, viene difícil, aunque 2016 no fue la excepción, pero creo que lo que más dominó fue el circo mediático de muchos personajes efímeros que agarraron gran popularidad en las redes por lo viral de los videos donde eran los protagonistas; dicen que antes los encargados de las riendas del país, cuando la situación estaba difícil, lanzaban bombas mediáticas que se convertían en cortinas de humo para distraer a la sociedad, pero tal parece que el día de hoy paradójicamente somos nosotros, la sociedad misma, los que nos encargamos de hacer las cortinas de humo que nos distraen de lo que realmente importa; vivimos dando like y haciendo más grandes a personajes acartonados y vacíos en vez de darle más valor a las cosas que pueden aportar más al ambiente, a la cultura o una mejor calidad de vida, pero parece que eso para la gente es un tema aburrido, les divierten más las cosas banales y sin sentido. Mejor dejemos de criticar y seamos más de propuesta, buscando un mejor 2017.

Ya me voy a esconder al X’ma Oficio y don Martiniano, no los vayan a quemar el 31, masinó.