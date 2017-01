No es fortuito que la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco haya salido en televisión a decir que quiere ser candidata a la Presidencia de la República y que está contra las medidas económicas y el alza a las gasolinas “y como acto de congruencia, mi visión de país me pide estar al lado del pueblo para defender nuestros derechos”. Dijo que no tenía por qué informarle al presidente Enrique Peña de su decisión de buscar esa candidatura.

La señora Ortega Pacheco pertenece al grupo político que comanda el ex presidente Carlos Salinas de Gortari; este grupo está inconforme con la forma en que sacaron del gabinete a la ex canciller Claudia Ruiz Massieu, quien es sobrina de Salinas e hija de José Francisco Ruiz Massieu, asesinado en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1994.

Al quedar sin representación real este grupo, ya está “pintando su raya”, como se dice coloquialmente, de Peña Nieto y por medio de la ex gobernadora está precisando que no está de acuerdo con las medidas económicas que dispuso el Gobierno Federal. No es descabellado pensar que varios personajes políticos imiten la actitud de la ex gobernadora al cuestionar las impopulares medidas; pronto se verá al ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones criticando al sistema inoperante que gobierna al país.

Como en la política nada es casual, el anuncio de sus aspiraciones presidenciales y de los motivos de la renuncia a su diputación federal Ivonne Ortega lo realiza a menos de 24 horas de que el gobernador Rolando Zapata Bello rindiera su informe de gobierno, por cierto austero.

Por otra parte, este fin de semana varios panistas se reunieron para festejar el cumpleaños del ex regidor de Mérida Kirbey Herrera Chab; fue un acontecimiento en el que hubo varias presencias, pero también algunas ausencias.

Entre los invitados estuvieron el diputado federal Joaquín Díaz Mena, el director de Desarrollo Humano, Sergio Chan Lugo; la directora de Desarrollo Social, Cecilia Patrón Laviada, y el subdirector de educación, Rodolfo González Crespo.

En su discurso, Kirbey Herrera señaló que varios de los que estaban presentes seguramente serán candidatos en 2018 y los invitados empezaron a gritar: ¡Cecilia!, ¡Huacho!

Pero también Kirbey Herrera señaló que aquellos que quieran ser candidatos del PAN en primer lugar deben tener el respaldo de la institución y de los panistas, lo que motivó los aplausos de los presentes.

Además, el ex regidor precisó que aquellos que quieran ser candidatos “tienen que tratar bien a los panistas, si a los panistas... es más lo voy a decir más claro: dejen de jo… a los panistas”, en medio de más aplausos.

A la fiesta no acudió el alcalde de Mérida Mauricio Vila que hace un año sí lo hizo.