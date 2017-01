Amigo lector, es un gusto poder llegar a tus domingos durante un nuevo año, que a 8 días de iniciado se ve un poco arrugado como el billete de aquella historia que de niño me contaban, donde un anciano arrugaba un billete de 500 pesos mientras decía: así es nuestra vida, muy valiosa, pero sufre ciertos problemas que la hacen añicos, la hacen bolita, la destruyen.

Seguido de ello tiró el billete al suelo llenándolo de lodo y preguntó a la gente que ahí se encontraba: ¿Alguien quiere este billete?

A lo que los presentes asintieron, por lo que el anciano respondió: “Podremos estar arrugados, sucios y prácticamente destruidos, pero al igual que este billete no perdemos el valor” y así es realmente, México sigue siendo un país muy rico, nuestra vida sigue siendo mágica y este año aún puede pintar para situaciones grandiosas; sin desajenarnos de los problemas de la sociedad, claro.

Echemos una mirada positiva y decidámonos por hacer cosas que conviertan a este 2017 en algo formidable, estoy seguro que algo fabuloso ocurrirá en tu vida este año, alguna boda, cumpleaños, aniversario o graduación. Sobre el súper gasolinazo, claro que hay que hacer algo, pero siempre con una propuesta y una oración por delante y sin perder la calma.

Vivamos nuestro presente, preparémonos para el futuro sin vivir aún en él, pues no ha ocurrido y eso está igualmente causando gran estrés en la población. Aléjate de los saqueos, no los promuevas y que éstos no inhiban nuestras ganas por luchar pacíficamente por un mejor país. Recuerden, como un amigo dice: Solos llegaremos rápido pero juntos llegaremos lejos; así que, bienvenidos a un año nuevo donde hagamos lo que nadie ha hecho para lograr lo que nadie ha logrado.