Seguimos todavía disfrutando de este invierno tan caluroso, mare cómo ha hecho calor, pero, así como está retentado el kin, lo está el tráfico, la ciudad es una verdadera cuna del caos, por donde te vires; yo no entiendo por qué tanto arreglo y partir la ciudad al mismo tiempo, samare hija, no soy arquitecto ni mucho menos ingeniero, pero sí puedo decir: ¿por qué no hacen las mejoras por etapas y no perjudicar a toda la ciudad de golpe?, porque hacia donde te vayas hay calles cerradas y caos vial. Y muchos preguntan por qué no hacen la mayor parte de los trabajos en la noche para perjudicar lo menos posible el tráfico vehicular, pero dice don Vila que no se trabaja en la noche porque es más caro, pero supuestamente cuando se hace una licitación no se ve si se trabaja de mañana, tarde o noche, simplemente se fija fecha de entrega de obra, y creo que así debería de ser o, si quieren ahorrar, que hagan la obra por etapas y no perjudican tanto.

Y hablando de perjudicar, qué tanto va a afectar lo que va a costar el evento de Mérida, Capital Americana de la Cultura, porque es un poco paradójico que, por un lado, no quieren hacer que los trabajadores laboren en la noche porque es muy caro y están en plan de austeridad, pero, por otro, pagan miles de dólares para comprar un título cultural, que sinceramente no sé cuánto beneficie a la ciudad, si es que habrá un beneficio económico, o sólo es blof por una posición en la boleta electoral de 2018.

La vez pasada que Mérida fue objeto de tal distinción, obvio previo pago por ello, fue cuando era alcalde Xavier Abreu y ahora él mismo es el que gestionó este título otorgado por miles de dólares, y si no me creen revisen la cuenta pública, de veras que por la boca muere el pez, eso de pedorrearse porque Mérida fue galardonada como Capital Americana de la Cultura es pura vacilada.

¿Por qué la Ciudad de México, siendo la más grande, no ha tenido tal distinción, o Guanajuato, cuna del Cervantino, el evento cultural más importante del país, tampoco? Simple, porque no quisieron pagar los dólares, masinó que sí.