El grupo de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco está creando inconformidades a nivel nacional y también en lo local...

Los grupos de poder, llamados poderes fácticos, ya están operando de manera directa en los dos principales partidos en Yucatán, el PRI y el PAN; en cada organización conforman las diferentes fuerzas políticas.

Observar cómo funciona y se desenvuelve cada grupo nos da un panorama de cómo pueden venir las próximas candidaturas locales y federales en 2017.

El grupo de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco está creando inconformidades a nivel nacional y también en lo local, son varios los gobernadores, secretarios de estado, senadores, diputados federales y dirigentes del PRI que han comentado que el activismo de la ex mandataria está vulnerando más la figura presidencial en estos momentos difíciles que se viven por la confrontación que tiene con Donald Trump, a quien más que nadie le interesa tener un interlocutor débil; no es defender al PRI o a Enrique Peña, es defender al representante del Estado mexicano frente a los embates del vecino.

Se sabe que la diputada federal Carolina Monroy del Mazo le comentó a su homóloga yucateca Lucely Alpizar que a la ex gobernadora se le tiene que recordar cómo son las cosas en el PRI. Incluso que un grupo de diputadas tricolores cuando salen para platicar entre ellas ya no la están invitando y en algunos estados los dirigentes no la acompañan en sus visitas.

A nivel local, el líder municipal del PRI, Jorge Esquivel Millet, pidió un reporte por escrito de la regional de Manuel Carrillo, sección 453 de la colonia Esperanza, donde al término de una plática con motivo del Cuarto Informe de Gobierno y la dinámica final, dos personas (con chamarras rojas del PRI) tomaron la palabra sin avisar para pedirles a los vecinos firmar una carta para bajar el IEPS y de esta manera baje la gasolina; no se identificaron, no pidieron permiso al encargado, pero se identificó que venían de parte de Ivonne Ortega. Se pidió que avisen al PRI estatal o municipal de lo que están haciendo, porque el mensaje a la militancia es darles argumentos en temas como el gasolinazo o el reemplacamiento o acciones que realiza el gobernador para ayudar a la economía de los yucatecos, y si no la gente queda confundida, porque por un lado “nosotros les damos los argumentos válidos para defenderse de ataques que vienen de la oposición y, por otro lado, gente del partido les pide firmar una iniciativa para bajar los impuestos a las gasolinas”.

Llama la atención en el grupo de WhatsApp de ex alcaldes del PRI, que se les pidió que ayuden a la ex gobernadora a pedir firmas para que baje la gasolina; varios de los ex alcaldes se inconformaron y algunos salieron de ese grupo, como el de Ixil José Aguilar “Toroch”; el de Progreso Enrique Magadán y Pablo Cruz, de Mocochá, no quisieron pedir firmas.

Se sabe que Cornelio Aguilar, cuñado de Ortega Pacheco, está como coordinador de las promociones políticas del diputado federal Liborio Vidal.