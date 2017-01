“Chanito” Toledo pide refundar al PRI

Ante su último tren de salvamento, un bloque de priistas preocupados por la situación de su partido se concentró este sábado en Felipe Carrillo Puerto, donde el diputado federal José Luis Toledo Medina, “Chanito”, habló con saludable contundencia. Este discurso enérgico e inteligente tendrán que recordarlo los tricolores cuando toque a su puerta la elección mayor de 2018, ya que entonces seguirán en la lona o serán peligrosamente competitivos.

Los priistas siempre tuvieron un líder real desde 1975: su gobernador; el dirigente partidista era un subordinado del Jefe Máximo. Pero con el triunfo de Carlos Joaquín González la dirigencia del partido perdió convocatoria, aunque el chetumaleño Raymundo King de la Rosa ha maniobrado para mantener a salvo el galeón herido, con una tripulación amotinada.

José Luis Toledo era firme pretendiente a la dirigencia estatal, pero expresó ante el ex gobernador chetumaleño Jesús Martínez Ross: “quiero que sepan que he decidido no ser elegible como presidente del partido; me retiro de esta aspiración para poder elegir una dirigencia con el consenso de todos. No pido la dirigencia, pero pido algo más grande: una transformación de fondo”.

Chanito ofrendó su sacrificio, pidiendo a cambio un nuevo liderazgo por la vía democrática, un camino repleto de telarañas y basura porque si acaso lo habrá transitado su partido en algún proceso o circunstancia que tampoco recuerdo.

“La soberbia de algunos liderazgos a través de los años se ha traducido en despilfarro, autoritarismo y retraso. Las alianzas partidistas nos han dado triunfos, pero en la ecuación final nos ha restado mucho. Y cuando en una alianza no hay un proyecto social en común, nos vuelven rehenes”, manifestó quien estuvo a un paso de ser candidato a la gubernatura en la última contienda.

En suma, “Chanito” Toledo propuso la refundación del PRI, con vocación democrática y “donde las mujeres no sólo sean una cuota de género, sino ejecutoras de los cambios que necesita el partido”.

Y hasta arrebató banderas al PAN y al PRD: “Exigimos mano firme contra los corruptos que tanto daño le han hecho al estado”.

El diputado federal les mostró a sus correligionarios el último tren de salvamento que se abrió paso en la selva maya ¿Lo abordarán o será rechazado?