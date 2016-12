Hay mujeres indetenibles que merecen todo mi respeto. Mujeres con un amor infinito para abrazar a sus hijos y mantenerlos a su lado sin importar nada más. Hay mujeres que aman a sus hijos desde que los perciben en su vientre y ninguna noticia del médico puede transformar ese amor.

Cuando los médicos le dijeron a doña Leydi Lugo que debía interrumpir su embarazo pues su bebé venía con una malformación congénita en el recto y los intestinos (megacolon y fístula anal) ella se negó, prometió amarlo, cuidarlo y hacer lo que fuera para que él viviera.

“Cuando me enteré de la buena nueva de tu llegada me sentí tan feliz; la persona más importante, y le di gracias a Dios. ¡Te deseamos tanto!, con muchos obstáculos llegaste al mundo a traer paz para reconfortar a nuestra familia. Amo tu llanto, tu olor, tu sonrisa, tu todo. Eres esa personita que me levanta todas las mañanas y me quita ese pesar, eres el mejor cansancio de mi vida, tu sonrisa cura mis dolores, mis necesidades, cubres mi TODO. ¿Quién iba a decirnos que el amor usa pañales o que despierta con lagrimitas por las noches, o que sabe sonreír? Amor reflejado, regalado a través de tu indefensa mirada, mirada que no puede ser traducida con palabras, porque se lee con el corazón”.

La lucha de doña Leydi porque Noah tenga una mejor calidad de vida lleva 5 años, ha pasado por varias cirugías y ahora necesita una más. Está internado en el Hospital de la Amistad y su mamá está vendiendo chocolates a $17 para reunir fondos. ¿Se imaginan? Por unos chocolates que compremos este pequeño tendrá una mejor vida. ¡Diecisiete pesos para que la lucha de esa mujer por la vida de su hijo siga siendo extraordinaria y los médicos entiendan que toda vida es respetable! Hay mamás así; que luchan por sus hijos con toda su alma y ningún diagnóstico podrá vencerlas. También hay personas que gustan de ayudar al otro, que son generosas sin siquiera esperar un chocolate. ¿Será inconcebible pensar que en esta época de regalos podamos unirnos y regalar una vida sana a un pequeño de cinco años que necesita una operación urgente? Creo que no, por eso me uno a la venta de chocolates para Noah Benjamín Cervera Benavides; si alguien más quiere unirse contacte a [email protected] o a doña Leydi al 9991096104. Ella es una mujer indetenible, admirable, basta una palabra para describirla: mamá.