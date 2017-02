Cinco cinema HE: facetas de un sentimiento

Realizamos una selección de cinco filmes para todos aquellos amantes y amigos del séptimo arte, donde iremos descubriendo varias facetas de ese innombrable sentimiento que le da sentido a la vida. Iniciamos con una cinta que relata el romance imposible de dos vecinos que deberán sepultar sus deseos; un amor indígena que terminará en una tragedia a causa del rechazo social, la escasez e injusticias; mientras que una joven florista ciega, enternecerá al vagabundo más famoso del mundo; por su parte, un pícaro coronel logrará conquistar a una caprichosa, apasionada y hermosa chica en medio de la Guerra de Sucesión estadunidense; para cerrar esta lista con una nostálgica película que enmarca el valor de la amistad, ese adolecente primer suspiro y el amor por el cine.

Evitamos sentir, pero lo buscamos con una pasión tan profunda como silenciosa, ocultamos nuestro ser con apariencia, la inseguridad se viste de etiqueta, cambiamos los sueños por conveniencia… pero el miedo, las culpas, esa corrosiva manipulación para complacer al egoísmo en el mundo de los YO.

En diversos tiempos la pregunta sigue rodando en los corazones románticos, como gritos que torturan lentamente por dentro: ¿Qué es?, ¿Dónde encontrarlo?, ¿Cómo definirlo?, pero en el lenguaje de lo abstracto, sólo el interno puede traducirlo, tan cerca de lo genuino, espontaneo, tierno, vehemente, sincero, demente, un encuentro en el otro, donde primero es necesario perderse, tal vez en una caricia, una aventura, recuerdos de lo que fue, promesas de lo que será, un presente y al final… facetas de un sentimiento.

Después de la subjetiva introducción, dejemos que el cine realice su magia con cinco dramas, digo por eso de estas afectuosas fechas.

5. In the Mood for Love (Hong Kong, 2000)

Galardonada con el “Premio del Jurado”, “Mejor interpretación masculina” y nominada a la “Palma de Oro” en el Festival de Cannes, esta cinta escrita y dirigida bajo el lente creativo de Wong Kar-wai, relata la historia de amor triste entre el editor y periodista Chow Mo-Wan (Tony Leung Chiu-Wai) y Su Lizhen (Maggie Cheung Man-yuk), secretaria de una compañía naviera. Los dos se encuentran casados, son vecinos, sus respectivas parejas están alejadas por motivos de trabajo, pero el coincidir parece un juego cruel del destino.

La trama transcurre en el Hong Kong de los sesenta, donde las habitaciones vacías desencadenan el anhelo por vivir un imposible, miradas que lo dicen todo; con un gran manejo de la intriga para el espectador, acompañado por la música de Michael Galasso y Shigeru Umebayashi que deberá deducir el “Quizás, quizás, quizás” en voz de Nat King Cole. Preguntas al interno que surgen para el romántico escondido, tan innombrable como su título en español… Deseando Amar.

4. María Candelaria (México, 1943)

Amor indígena, de ese que crece entre las flores de Xochimilco, allá en las chinampas de un México que existió, y que el Indio Fernández retrató en este filme autóctono, con las actuaciones de la gran Dolores del Río (María Candelaria) y Pedro Armendáriz (Lorenzo Rafael).

La india más hermosa rechazada por su propio pueblo, alejada por ser la mancha de su madre, a quien los nativos la consideran una mujer pecadora que deshonró a la comunidad; esa explotación, así como miseria que sufre nuestra raza; la insistencia de un pintor, quien realiza una obra que termina en tragedia; el bien intencionado sacerdote de la entidad y la impotencia de un indio que lucha hasta la muerte de su amada.

Considerado como de los mejores dramas fílmicos nacionales, catalogada en el número 37 dentro de las Cien mejores películas del cine mexicano, este filme logró la “Palma de Oro” en el Festival de Cannes.

3. City Lights (Estados Unidos, 1931)

Tres años para culminar este rodaje, conflictos con la novel y tierna actriz Virginia Cherrill, una demanda del compositor y pianista José Padilla por utilizar su tema “La Violetera” sin otorgarle crédito en el silente rollo, la resistencia de Chaplin por hacer hablar a Charlot en épocas donde los filmes sonoros eran la novedad, así como un presupuesto de 1.5 millones de dólares, costó la realización de una de las mejores diez películas del American Film Institute (AFI).

Bajo el sello de la United Artist, Luces de la Ciudad muestra la pureza del vagabundo enamorado de una florista ciega que lo confunde con un millonario, Charlot al darse cuenta de su discapacidad, consigue el dinero con un amigo bien posicionado para ayudar a la joven; abusando de su embriaguez consigue los recursos, pero el adinerado camarada al recobrar su juicio, lo envía a la cárcel. Al salir, el romántico errante se encuentra a la florista, que logra reconocerlo al final y surge una de las frases más hermosas del cine mudo… “Ahora ves”.

2. Gone with the Wind (Estados Unidos, 1939)

El filme que mantuvo el mayor número de estatuillas Oscar por veinte años, recaudó cerca de 400 millones de dólares, basada en la novela homónima de la escritora ganadora al Pulitzer de 1936 Margaret Mitchell -que por cierto fue la única obra literaria que realizo-, esta titánica cinta contó con cincuenta actores y más de 2,400 extras.

Dirigida por Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood, musicalizada por Max Steiner y producida por David O. Selznick, esta cinta fue el clímax de la Era Dorada de Hollywood que integró a los icónicos actores Vivien Leigh, la hermosa Scarlett O’Hara y el conquistador de la época, Clark Gable como el Capitán Rhett Butler.

La historia nos remonta a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, a punto de estallar la Guerra de Secesión, donde la caprichosa, pasional y bella Scarlett O’Hara vive enamorada de Ashley Wilkes (Leslie Howard), un hombre comprometido, quien a pesar de desearla, el amor por su esposa Melanie Hamilton (Olivia de Havilland) es más grande, pero el galante Capitán Rhett Butler trata por todos los medios conquistar el corazón de la inmadura Scarlett.

La señorita O´Hara termina aceptando casarse con el capitán, pero la muerte de su hija Bonnie Blue Butler (Cammie King), el constante rechazo de Scarlett hacia su marido y otros incómodos acontecimientos, provocan que el Capitan Butler decida irse, dejando a O´Hara llorando con un famoso enunciado fílmico: “Francamente querida, lo que hagas, me importa un bledo”.

1. Cinema Paradiso (Italia, 1988)

Admirar la maestría que contiene este rollo es escuchar una de las mejores obras del compositor y director de orquesta Ennio Morricone, la genialidad del guion y dirección del reconocido cineasta Giuseppe Tornatore, así como proyectar un profundo amor por el cine.

Para muchos, podría no encontrarse catalogado como una historia romántica, pero la fraternidad entre un viejo proyeccionista del cine que enseña a un niño de diez años la magia del séptimo arte y que hace treinta años se ha ido para siempre; las emociones del primer amor entre dos corazones que adolecen y una despedida de aquellos amores que nunca mueren; así como la nostalgia por los años maravillosos, momentos que activan esos recuerdos que llegan a humedecer los ojos, bien justifican lo que ese innombrable sentimiento significa.

En el 2014, esta joya cinematográfica cumplió 25 años de haberse lanzado, con una duración original de 155 minutos que se acortó a 123 minutos, Cinema Paradiso recibió el “Gran Premio Especial” del Jurado del Festival de Cannes en 1989, un Oscar a la “Mejor película extranjera”, un Globo de Oro y cinco Premios Bafta.

