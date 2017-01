Con la llegada del 45º presidente de los Estados Unidos, no sólo México sino todo el mundo está a la expectativa de los cambios por venir. En pocos días dos de los secretarios del presidente Peña estarán intercambiando opiniones con los de Trump en relación con el TLCAN. Es importante estar enterados y no dejarnos llevar por la mala información que se escribe en redes sociales; al contrario, vamos a obtener información de fuentes serias, columnistas profesionales del tema, revistas especializadas y con toda la información que obtengamos podamos tener un juicio sano y certero de lo que va a suceder.

El presidente vecino está velando por los intereses de su nación; lo que busca es sentarse a platicar sobre los beneficios que Estados Unidos tendrá con su participación en dicho tratado y no que sólo los otros dos países, México y Canadá, obtengan frutos. Lo anterior revela que está consciente de que su nación es una potencia mundial y en ocasiones es utilizada por los menos desarrollados para obtener beneficios sin que ella logre nada a cambio; reitero: su visión es ganar-ganar empresarial.

¿Qué nos queda ante todo ello? De entrada esforzarnos y fomentar el consumo nacional, de eso vendrán no sólo beneficios económicos para México, sino un desarrollo que hará una nación más competitiva ante los demas países. De igual forma, un fortalecimiento cultural y empresarial, ya que ante las adversidades es cuando logramos hacernos más fuertes y dejamos atrás los problemas.

Insisto: no sirve de nada darle “compartir” y añadir un comentario agresivo contra los gobernantes de ambas naciones; hoy lo unico que sirve es tu trabajo y esfuerzo, esmerarte en conseguir tus metas, triunfar y ser mejores todos los días; lamentablemente la situación económica no está del todo bien, pero si trabajas un poco más, buscas un poco más de clientes y te esfuerzas un poco más, lograrás sobrellevar la situación y no sólo eso, sino que, cuando cambie la crisis por una estabilidad general, la abundancia llegará, pues ya estás motivado y encarrilado en tu nuevo modus vivendi.