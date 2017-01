Directivos de la Comisión de Boxeo del municipio de Mérida repudiaron lo hecho por el púgil Eduardo ‘Lalo’ Torres, pero no puden hacer nada porque el guanajuatense no cuenta con licencia del organismo boxístico que comanda Santiago Basto Mejía.

El dirigente celebró su primera reunión en la que junto con los demás comisiondos, precisaron que a pesar de que ‘Lalo’ no cuenta con carnet de ese cuerpo colegiado, no permitirán que suba a un ring mientras no limpie su imagen, porque no tiene perdón un pugilista profesional que agreda con saña a una menor de edad y más tratándose de su hija.

El líder de los ‘hombres de la toalla’, René “Crucigrama” Medina, alertó a las comisiones de boxeo del sureste mexicano para que no permitan que el de Guanajuato peleé en su jurisdicción por lo que también hablarán con sus colegas manejadores para que nadie esté en su esquina y que cuando regrese a los encordados le realicen exámenes antidoping antes y después de cada riña.

Es una pena que este pasando esta situación con un pugilista como ‘Lalo’, puesto que es un deportista que se estaba ganando el criño del público de Yucatán pero lo que hizo es lamentable y ahora debe pagar las consecuencias y el castigo que le aplique la ley.

Por otra parte, faltan pocos días para que el “Alacrán” Miguel Berchelt dispute el cinto super Pluma del Consejo Mundial de Boxcro (CMB), al ‘Bandido’ Francisco Vargas , a quien marcan como favorito para salir con la diestra en alto.

Explican que a pesar de haber debutado el mismo año y con récords similares, el que podría llevar la delantera es Vargas y su triunfo podría ser hasta por nocaut.

Sin embargo, en la región sureste tienen confianza en que el de Cancún pueda salir adelante por la vía del cloroformo ya que trae ‘dinamita’ en los puños.

El caso es que el ‘Alacrán’ no debe permitir que el combate llegue a 12 raunds porque ahí se le iría la victortia, toda vez que en tierra ‘gringa’ le dan su ayudadita a Vargas y se pudo comprobar cuando combatió contra el ‘Siri’ Salido, dándole un pequeño empujón para que ganará.

Lo que sí podemos mencionar es que Berchelt peleará por un título serio y no interino como el de la OMB, que le ganó a un tipo con tan solo siete peleas profesionales.

Así que todo mundo estará pendiente el 28 de este mes porque desde Indio, California, estarán atentos de como se desarrollará en el ring el ‘Alacrán’, que nació en Quintana Roo, pero se hizo y creció como pugilista profesional en Mérida.

El primer campeón del CMB nacido en Quintana Roo, fue Rodolfo “Rudy” López, que cree que Berchelt saldrá con la diestra en alto y su triunfo será por nócaut, y en está columna, sin apasionamientos, solo deseamos que den un buen espectáculo, que gane el mejor y que bajen bien del ring que es lo más importante.