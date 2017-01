A la vigesimotercera asamblea del CEN que organizó el presidente nacional Ricardo Anaya acudieron delegados de 29 estados y estuvo representada el 95% de la militancia nacional. Llamó la atención de los presentes el grupo de animación que contrató la dirigencia nacional con matracas, silbatos y globos; el ambiente era de fiesta para algunos, otros se veían incómodos y unos más, ausentes.

El más ovacionado fue el líder del PAN Ricardo Anaya, el segundo fue el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien estaba con Margarita Zavala; esta vez las ovaciones no favorecieron a la precandidata y tampoco fue muy solicitada para tomarse la foto como ocurrió el año anterior. Los panistas señalan que la imagen de Margarita Zavala ya no está levantando, mientras que sus seguidores explican que la gente y los delegados nacionales estaban bajo el control de Ricardo Anaya. Quien de plano no hizo acto de presencia fue el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle; mandó a varios jóvenes a repartir una revista en donde lo entrevistaban, varios refirieron que vio el termómetro y prefirió no aparecer.

Sí fueron los de Aguascalientes, Martín Orozco; Baja California, Francisco Vega; Baja California Sur, Carlos Mendoza; Chihuahua, Javier Corral -el más ovacionado de los mandatarios-; Durango, José Rosas; Guanajuato, Miguel Márquez; Querétaro, Francisco Domínguez; Quintana Roo, Carlos Joaquín; Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, y Veracruz, Miguel Angel Yuñes.

El yucateco más cercano a Ricardo Anaya es el ex alcalde de Mérida Renán Barrera, quien fue uno de los organizadores del evento, que por cierto terminó casi a las dos de la tarde, ya que el líder panista tenía una reunión con su homóloga del PRD, Alejandra Barrales.

En la delegación de Yucatán estuvieron Raúl Paz Alonzo, Joaquín Díaz Mena, Beatriz Zavala y Cecilia Patrón. Se comentó entre los presentes que en Yucatán el candidato a gobernador será de unidad, al igual que en las ciudades más importantes. También se reveló que Raúl Paz ya empezó a cabildear y conversar con los diferentes liderazgos sobre su posible candidatura a la alcaldía de Mérida.

Se les vio distantes de la militancia al regidor Arturo Sabido, quien es integrante del Comité Estatal; Manuelita Cocom, representante de las mujeres; el alcalde de Motul, Vicente Euán, y el líder de los albiazules en Mérida, Jesús Pérez Ballote. Se esperaba al alcalde Mauricio Vila, pero no llegó; sin embargo, el tema entre los yucatecos fueron las pintas que aparecieron en la ciudad, en donde se descalifica al alcalde, lo que motivó la plática entre los diferentes liderazgos y unos le echaron la culpa a un grupo y los más aseguran que es reflejo del descontento que hay en el PAN en Mérida.

Los que tomaron protesta como consejeros nacionales son Asís Cano, Josué Camargo y Joaquín Díaz, de las mujeres, Beatriz Zavala, Cecilia Patrón y Diana Canto. No se les vio a la diputada federal Kathia Bolio ni a la senadora Rosa Adriana Díaz.