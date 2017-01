Coparmex, el principio del fin de Enrique Peña Nieto

Dice la Coparmex que México exige un compromiso que no que tenga objetivos políticos o mediáticos solamente...

Dice la Coparmex que México exige un compromiso que no que tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad de nuestro país, la economía familiar, la clase media, que ponga la mirada en nuestra fortalezas y no en nuestra debilidades.



El Acuerdo debe surgir de la sociedad y no de los líderes de sectores que nada más sirven a sus intereses.

Un Acuerdo real comienza poniendo en la mesa los temas propuestos para que todos puedan opinar, enriquecer y debatir sobre ellos.

El Acuerdo que México Necesita debe velar por aspectos concretos como:

Eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado CONEVAL. Se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares del partido en el poder, es mentira que se afecta los programas sociales más bien se afecta con estos programas clientelares la carrera política de quienes ven y apuestan a estos programas su futuro político inmediato.

Por eso la Coparmex solicita establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral favorezca políticamente a los diputados y senadores que apuestan para el 2018 seguir en el presupuesto.

El establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas de 14% anual.

Implementar verdaderos recortes de presupuesto público. El gasto del gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados.

Evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes, toda vez que existen recursos excedentes de IEPS y de la venta de petróleo. En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67 mil millones adicionales a lo presupuestado, que pudieran ser utilizados en reducir los precios de la gasolina.

Reducir el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos. En 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos.

Por último la Coparmex condiciona que es un requisito indispensable que para sumarse al acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía se debe hacer deducible las prestaciones laborales al 100%, pues no tiene sentido sancionar a las empresas que buscan incentivar el bien social a través de prestaciones como vales de despensa o aportaciones a fondos para el retiro.