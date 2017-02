La democracia tiene diversas vertientes, a mí me agrada definirla como la conducta que asumimos para conservar la sana convivencia. Por encima de diversidades étnicas, lingüísticas y cosmovisión, en nuestro Estado la hemos cultivado. En nuestras comunidades las rencillas a lo mucho llegan a mentadas de madres. Esto es en lo general, porque en los últimos años se han dado casos de muerte en donde la tolerancia no pudo subsanar el conflicto.

Nuestra democracia es imberbe; su consolidación se ubica en las dos últimas décadas del siglo pasado. Es deficiente e incompleta, pero es la que tenemos y se enfrenta a duros embates que ponen a prueba su eficiencia y eficacia para mantener la convivencia. La guerra, protagonizada por mexicanos armados que buscan la supremacía del mercado para ofrecer su mercancía ilegal, y las protestas públicas son dos factores que suscitan temores de disruptos.

Las protestas públicas son actividad democrática. Existen mil motivos para protestar: la violencia, la inseguridad, los secuestros y la violación de los derechos humanos; la reforma educativa, los 43 de Ayotzinapa, etc. Esta lista es buena agenda para organizar una manifestación un fin de semana, a la que no le negaré el derecho siempre y cuando no me perjudique. He observado manifestaciones, marchas y acciones violentas efectuadas en Mérida. En ellas se encuentran los mismos inconformes, liderados por los mismos organizadores; nunca faltan los ancianos marxistas con sus desgastadas banderas. En estas marchas se escuchan expresiones coprolálicas; muy atrás han quedado las maneras cívicas de protestar.

En la protesta civil todo vale; siempre y cuando no afecten a un tercero. Esto viene a colación porque de marchas, plantones y otras formas hasta cierto punto inocuas y legales, yucatecos han pasado a infringir la ley con bloqueos a carreteras. No merecemos esto, tenemos canales muy aceitados que llevan las inconformidades directamente a las autoridades.