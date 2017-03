El cineasta Asghar Farhadi nos introduce a un mundo de moralidad y violencia simbólica de la sociedad iraní, que no es tan distante a la mexicana en los mismos aspectos.

Ahora que aún están presentes los efectos mediáticos propiciados por la reciente entrega de los premios Oscar, me interesa poner a su disposición algunas reflexiones sobre una cinta que bien vale la pena por su calidad, más allá de la falta de publicidad que ha tenido, al lado de las megaproducciones hollywoodenses. Me refiero a “El Cliente”, coproducción francesa iraní que obtuviera, por méritos propios el galardón a Mejor película de habla no inglesa el pasado fin de semana y que tiene en su haber muchos más premios internacionales en reconocidos festivales como Chicago, Valladolid, Vancouver, etcétera.

Y es que el séptimo largometraje del cineasta Asghar Farhadi, nos introduce a un mundo de moralidad y violencia simbólica de la sociedad iraní, que no es tan distante a la mexicana en los mismos aspectos. Con un guión lleno de tensión y dramatismo, que va in crescendo para mantenernos al filo de la butaca, a pesar de que es un filme contemplativo y un tanto lento.

La historia nos habla de la relación sentimental de una pareja de actores de teatro, Emad y Rana, quienes interpretando la obra de Arthur Miller “La muerte de un viajante” para vivir. Por afectaciones provocadas por una construcción cercana, tienen que mudarse a un departamento cercano, donde al regresar del teatro, Rana (Taraneh Alidoosti) es violada. Su pareja, Emad (Sahahab Hasseini) resulta igualmente afectado por los sentimientos encontrados y las ideas antagónicas que aparecen en su cabeza, al grado de que quiere cazar al culpable y por los prejuicios sociales no denuncia a la policía el hecho.

Un filme dignísimo de ver, que estoy seguro, no le quedará a deber. Intenso, fuerte y aunque minimalista, resulta revelador. Sumamente recomendable, para los amantes del buen cine extranjero y en particular de la cinematografía iraní que tantos éxitos han colocado en las marquesinas mexicanas.

Otro largometraje de gran interés que se estrena esta semana es “Logan”, protagonizada por Hugh Jackman y dirigida por James Mangold y distribuida por 20th Century Fox. Una cinta que sin duda será deleite de los amantes del cine que viene de los cómics.

