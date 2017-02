¿Empresas destructivas o regenerativas?

La semana pasada estuve en uno de los foros más interesantes que he estado en los últimos años...

Las ideas planteadas en este Foro, presentadas por especialistas de varias partes del mundo, pero sobre todo de América Latina, dan para escribir muchos artículos, y así lo haré; la inversión de impacto, entendida como aquella que permite apoyar la disminución de los problemas ambientales y sociales a nivel local y global, es una tendencia que ha llegado para quedarse.

Todos debemos pensar en este sentido, en cómo hacer que nuestras empresas y acciones generen un impacto positivo, pero no solo mediante acciones aisladas y sin medición, sino mediante compromisos tangibles que puedan ser medidos y verificados.

“El Desarrollo Sustentable está pasado de moda”; la frase llamó poderosamente mi atención, en especial al escucharla de un empresario importante. ¿Cómo de moda? Si es el tema al que me dedico, me dije. Si este es el Año Internacional del Turismo Sostenible… No puede ser. Pero conforme el Foro fue avanzando, caí en cuenta en que si, este concepto es un concepto que, a nivel global, ya ha sido adoptado por muchas empresas que ya cuidan los recursos naturales, minimizan impactos, trabajan por el beneficio a las comunidades, entre otros temas.

En una de las conferencias, se hablaba del tipo de inversiones que han existido y existen en el sector empresarial, y el expositor las dividía en 7 categorías: destructivas, extractivas, responsables, sustentables, de impacto, no extractivas y regenerativas. La primera por supuesto, es la que genera un mayor impacto, y la última, la que busca, mediante grandes inversiones, restaurar ese impacto.

Vale la pena analizar donde estamos como empresas en el sector turismo en Quintana Roo; creo que si somos Socialmente Responsables o estamos avanzando hacia la Sustentabilidad, aún nos queda muchísimo camino por recorrer; por supuesto que es aplaudible, pero las empresas líderes nos llevan años de avance en estos temas.

Desde aquellas que ya emplean conceptos como economía circular (es decir, que no generan ningún desperdicio porque todos sus residuos vuelven a entrar a su cadena de producción), hasta aquellas empresas que han nacido para restaurar bosques o selvas, y que en ello han encontrado un negocio redituable, que además de redituable, ayuda a resolver un problema específico. Eso es inversión de impacto.

Y yo volteo a ver el turismo en México y siento que a veces estamos avanzando lento, pero también creo que las oportunidades para generar inversión de impacto están sobre la mesa, y tenemos que tomarlas.

¿Se imaginan una empresa que genere beneficios económicos por restaurar nuestras playas y/o dunas costeras? ¿O empresas creadas para ofrecer servicios de siembra de arrecifes de coral? ¿O emprendedores que trabajen en impulsar iniciativas de restauración de arrecifes? ¿O de recuperación de espacios públicos?

Y ustedes dirán, oye, espera, eso ya lo hacen las Organizaciones de la Sociedad Civil; y es cierto, y hacen un estupendo trabajo. Pero la tendencia, la crisis financiera, el rol de Estados Unidos como financiador para el Desarrollo, la dificultad de conseguir donaciones dadas las nuevas reformas legales, obligan a pensar diferente.

Y, de acuerdo con los especialistas de inversión de impacto, necesitamos fortalecer a los empresarios para que cumplan esos roles, y generen un beneficio económico al mismo tiempo que tienen negocios rentables.

Nota al margen: Yucatán es un gran ejemplo de estado impulsor de emprendedores de impacto; creo que nuestro estado debería voltear a ver lo que se ha generado allá, y fortalecer el tema de emprendimiento social y de impacto en Quintana Roo. Estoy seguro que podríamos tener resultados extraordinarios en el corto plazo.