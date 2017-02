En Cancún sí hay cultura

¿Quién no ha escuchado o leído “en Cancún no hay cultura”?

¿Quién no ha escuchado o leído “en Cancún no hay cultura”? Tal afirmación refiere a la identidad “sui géneris”, basada en la diversidad y no en lo homogéneo, como en las urbes más antiguas del país. También alude a la aparente falta de espacios, aun cuando la riqueza histórica tiene escenarios naturales y el posible rezago de esta “ciudad nueva” está siendo revertido.

Por ello sería justo repensar el comentario; sobre todo, porque promotores culturales y artistas han confirmado un vigor inédito en la administración 2016-2018 de Remberto Estrada, pues se ha multiplicado la oferta de actividades, con exposiciones, conciertos, cursos, talleres o conferencias.

Se ha visto a Fernando Cervantes Quijano, director del Instituto de la Cultura y las Artes, promoviendo obras, alianzas o carteleras que fortalecen la identidad y la pertenencia, cuando más se necesita. Antes no se hizo, como lo amerita un ámbito estratégico del desarrollo.

Los ejemplos son notables en los espacios más emblemáticos: En estos días trabajan en el Parque de las Palapas por el Carnaval, en el que participarán más de 60 comparsas entre el 23 y el 28 de febrero. Este epicentro de expresiones locales necesitaba una mejoría porque el festejo regresa al centro, a pedido del cancunense.

Cerca de allí, en el Parque del Bohemio, se desarrolla cada viernes “Noches de Bohemia”, las cuales fomentan el baile, el canto o la declamación. Recién rehabilitado para tertulias, se agradece el esfuerzo de asociaciones civiles y agrupaciones culturales.

El Centro Cultural de las Artes también ha sido transformado con más salones en los que ahora se registran otras manifestaciones. Todo esto, debe subrayarse, en un ambiente mejor iluminado, ya que antes lucía abandonado.

Con una agenda llena, el Teatro 8 de Octubre ofrece “La Magia del Teatro”, un programa gratuito para pequeños de preescolar y primaria, de creación colectiva, con Magdalena Hidalgo, Mónica Jiménez y Claudia Hidalgo, a la cabeza.

Además, personal del Instituto acude lunes y jueves a escuelas para contar cuentos, dramatizados, despertando la imaginación y el interés por las artes escénicas en niños de esos mismos grados. Hoy este recinto está abierto a asociaciones civiles y grupos de la iniciativa privada, lo que antes era condicionado.

A ello pueden sumarse los programas para públicos específicos, a cargo del sociólogo Valentín Franco Colín (clave en la organización y difusión de esta “nueva cultura”), los cuales benefician, por primera vez, a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, gente recluida, hospitalizados o quienes habitan zonas más alejadas.

La cultura vive un buen momento.