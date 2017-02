Este mes de febrero, como cada año, se celebra en Estados Unidos el Black History Month, y con este motivo se llevó al cabo en la Casa Blanca una “sesión de escucha”, en la que, según refiere The Guardian, el presidente Trump “se dirigió a una sala en donde parecían estar sus muy pocos simpatizantes con melanina en la piel, ofreciendo el más deslucido y pobre discurso del que se tenga memoria”.

El Washington Post reseña que poco habló realmente de la historia de las personas de raza negra y dedicó sus comentarios a quejarse, como lo ha hecho repetidamente, del trato que recibe de los comunicadores.

En una de las contadas referencias a personajes de color, dijo textualmente: “Frederick Douglass es un ejemplo de alguien que ha hecho un sorprendente trabajo y que está siendo reconocido más y más, según me he percatado”.

Según un artículo del New York Times, esto parecía indicar que se estaba refiriendo a un poco conocido líder negro que aún está vivo. Más adelante, en conferencia de prensa, se le cuestionó a Sean Spicer, el vocero, qué habría querido decir el presidente con dicha frase, y respondió: “Yo creo que quiso resaltar las contribuciones que él ha hecho, y con las muchas acciones y declaraciones que él va a hacer, las aportaciones de Frederick Douglass serán más y más”. Ante esto el periodista del New York Times exclama: “Estos majaderos se están refiriendo a él como una persona viva, lo cual indica que no tienen ni la más remota idea de quién es Douglass y lo que significa para América”.

Frederick Augustus Washington Bailey, más adelante conocido como Frederick Douglass, nació esclavo el 14 de febrero de 1818. En 1830, la esposa de su amo de aquel entonces, Sophia, quebrantando la Ley, le enseñó los rudimentos del alfabeto y llegó a convertirse en un afamado y aclamado escritor, editor, orador y diplomático abolicionista. Fue un feroz crítico de Abraham Lincoln, quien inicialmente no tenía intenciones de abolir la esclavitud.

A pesar de la dureza de sus críticas, Lincoln siempre recibió en la Casa Blanca a Douglass para discutir sus diferentes puntos de vista y defender, cada uno con respeto hacia el otro pero también con dignidad, sus argumentos.

En aquellas reuniones desarrollaron una genuina y gran amistad, convirtiéndose Douglass para Lincoln en una especie de conciencia en el tema de la esclavitud. De hecho el Black History Month fue establecido en 1926 por el notable historiador negro Carter G. Woodson, escogiendo febrero para honrar las fechas de cumpleaños de Lincoln (12 de febrero de 1809), quien liberó a los esclavos, y de Douglass, quien ayudó a conducir su conciencia.

“La alfabetización es el trayecto desde la esclavitud hacia la libertad” es una célebre frase de Frederick Douglass. Hoy, ante tantas cosas que nos esclavizan, opongamos la educación como esa gran luz que guiará nuestro camino hacia el crecimiento y la prosperidad.