Expulsados del Gimnasio

En carta abierta dirigida al gobernador Carlos Joaquín González, con copia al director de la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq), Antonio López Pinzón, capitanes de equipos de ligas deportivas se quejan por haber sido pateados del Gimnasio Nohoch Sukun de nuestra capital, ya que por instrucciones del titular de la Cojudeq en dicho espacio se instaló una Feria de la Salud que durará desde febrero hasta abril.

En la carta entregada a esta casa editorial, los capitanes solicitan al gobernador “su valiosa intervención”, ya que son afectadas las ligas deportivas que por 18 años han entrenado y jugado en el gimnasio.

Manifestaron que se sienten despojados de ese espacio e inconformes por el trato que les ha dado la Cojudeq, ya que simplemente les dijo que no podrán efectuar sus torneos en el gimnasio ubicado en las cercanías del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH).

“Nuestro gimnasio no es apto para este tipo de eventos de exposición y ferias. En caso de eventos extraordinarios, se debe proteger la duela con una alfombra para no destruirla, acción que no realizaron”.

Según los capitanes, son obligados a acudir a canchas al aire libre para reanudar sus torneos, pero como muchos saben el piso de cemento es dañino para rodillas, espaldas y ligamentos. Incluso, aseguraron que cumplen rigurosamente con el pago de alquiler del Gimnasio capitalino, gestionando entre asociaciones civiles apoyos para el mantenimiento y la iluminación.

“Señor gobernador, seguros de su compromiso con la sociedad y en especial con los deportistas, sabemos que girará instrucciones para corregir este tipo de anomalías, permitiendo de nuevo que el Gimnasio Nohoch Sukun sea sede de los eventos de las ligas deportivas, con lo cual el deporte recuperará un espacio digno”.

En otro tema muy interesante, un grupo de damas quintanarroenses viajó a Washington D. C. del cinco al 13 de este mes, en viaje de estudio del “Programa de Prevención de Violencia de Género”.

Acudieron damas del IQM, de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, de la Secretaría de Salud, del DIF, de la Secretaría de Educación y Cultura y la Comisionada Estatal de Atención a Víctimas, pero no fueron convocadas representantes de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, cuya presencia es imprescindible en este tipo de viajes cumbre.

Cuestionable el descuido o falta de cortesía, pero estos viajes deben aportar beneficios en un tema tan importante, como la violencia de género.