Muy poco duró a los mexicanos la ilusión del aumento al salario mínimo que se anunció como histórico, ya que por primera vez estaba por encima de la inflación; sin embargo, a menos de treinta días, la brutal voracidad de los comerciantes desapareció literalmente el aumento con una avalancha de incrementos por las compras de fin de año. Aquí en el terruño, apenas pasada la Navidad, el Consejo Consultivo de Transporte del Estado de Yucatán había anunciado un incremento a la tarifa del transporte público para llegar a los ocho pesos por persona adulta, pero el desproporcianado aumento a los combustibles anunciado hace unos días los obligará a replantear su demanda, ya que se quedarán cortos con el precio anunciado para los próximos días.

El gasolinazo, que Hacienda justifica comparando el precio internacional de los combustibles en México con otros países del primer mundo como E.U., Japón, Noruega y Canadá, entre otros, dispara los precios y no toma en cuenta el ingreso mensual promedio de los mexicanos que ronda en los dos mil 500 pesos, contra los 14 mil o 22 mil pesos que reciben los trabajadores de esos países usados como comparativo, por lo que se nota una desproporción enorme en cuanto a ingresos y lo que cuesta el combustible. El aumento al precio de las gasolinas dejó en evidencia la efectividad de la reforma energética de Peña Nieto, a quien el pueblo, a través de diferentes medios, le reclama su decisión.

Por lo pronto, la inconformidad ciudadana se trasladó a la plataforma change.org, donde exigen al gobierno detener los aumentos y le cuestionan. ¿Por qué siendo un país rico en petróleo, seguimos pagando los aumentos al precio de la gasolina y no hay un subsidio fuerte por parte del gobierno? ¿Por qué no se invierten nuestros impuestos en investigación y desarrollo de energías sustentables para que deje de pasar esta situación? Ante el desabasto de combustibles y la corrupción dentro de Pemex, ¿por qué las consecuencias recaen únicamente en el pueblo? La inconformidad va creciendo día a día, se promueven bloqueos a gasolineras y manifestaciones convocadas a través de las redes sociales para el sábado 7 de enero a partir de las 10:00 a.m., en la Ciudad de México y las capitales de los estados. El río está revuelto y es bien aprovechado por los pescadores políticos, no se olviden del reciente “trumpazo”.