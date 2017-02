Siempre he creído que la felicidad no es el fin último de nuestra vida, sino el único. Partiendo de esta premisa, me permito informarte que la felicidad está más cerca de lo que imaginas. Lo que sí te menciono es que tu felicidad depende únicamente de ti, de nadie más. Podrás buscar y querer encontrar culpables al respecto, pero lamento decirte que tú eres dueño de la construcción de la misma.

La vida será tan complicada para cada quien, según la viva, pero lo cierto es que todos podemos ser felices, siguiendo un esquema sencillo que para cada quien resulte diferente, pero preciso. Lo único que tienes que hacer es decidirte a ser feliz, el resto es trabajo diario y disciplinado para conseguirlo. Te menciono 5 consejos que te ayudarán a ser feliz:

1.- Pensar en ti.- No vas a poder hacer feliz a nadie si primero no eres feliz tú. Quiérete y respétate, piensa en tu bienestar para que puedas estar bien con los demás y, a partir de ahí, podrás lograr hacer feliz a los demás, no antes.

2.- Cree en ti.- Nadie va a tener mayor confianza en ti que tú mismo. Persigue tus sueños, combate tus miedos y saca lo mejor de ti. Puedes lograr lo que te propongas con disciplina y trabajo, planea cómo vas a cumplir tus metas en la vida.

3.- Lleva una vida sana.- Come sano y bien, haz ejercicio, medita, haz yoga, comparte con la gente y realiza actividades que te llenen el alma. Puedes hacer todo lo antes mencionado o sólo algunas de las acciones, pero realiza las que te hagan sentir mejor.

4.- Regálate tiempo.- Utiliza tiempo para ti y las cosas que te gustan, para convivir con la familia, con los amigos. Date tiempo para celebrar tus logros personales y para compartir tus triunfos con los seres queridos. Desconéctate del mundo para estar contigo a solas.

5.- Realiza lo que te apasiona.- Haz una lista de las cosas que amas hacer y con las que te sientes totalmente realizado. Nada te dará mayor felicidad y paz que hacer lo que más te gusta. El sentido de autorrealización no tiene precio, y es el fin de tus necesidades.

Valórate y empieza a creer para poder crear. Agradece lo que tienes y también lo que no, da sin esperar recibir nada a cambio y no esperes de nadie, no construyas expectativas por nada, sólo vive y deja vivir. ¡A ser felices!