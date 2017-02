Mare ya se fue el primer mes del año 2017 con varias sorpresas en su camino, desde el tan temido gasolinazo del que todo el mundo habla, y muchos gritamos, porque ya no vemos lo duro sino lo tupido, hasta la llegada del Trumpetas a la presidencia de Estados Unidos y su política xenofóbica -ni me preguntes qué quiere decir, porque ni yo lo sé, así me dijeron que lo escriba-, pero el caso es que no tiene ni un mesabanco en la presidencia y ya puso de cabeza a muchos con sus acciones, que muchas de ellas fueron promesas de campaña y ya las está cumpliendo; al menos tiene palabra, como que en México deberían de aprender más de dos.

Bueno y hablando de promesas de campaña, este 2017 es el año en que todo el mundo debe cumplir sus promesas, porque 2018 está más cerca de lo lejano que parece, porque es el momento de buscar la luz de los reflectores para ver si salen sus fotos otra vez en la boleta electoral, y recuerden que en esta ocasión los alcaldes pueden reelegirse, aunque me pregunto: ¿algún alcalde habrá trabajado tan bien como para votar otra vez por él?, pues eso no sé, pero en el caso de Kanasín no creo, porque las quejas sobre el alcalde Moreno siguen, como desde el inicio de su gestión, hasta el día de hoy; simplemente parece que no está cumpliendo sus promesas de campaña. Creo que todos los alcaldes deben ponerse las pilas, si es que quieren seguir en la jugada.

Y hablando de trabajar, se han dado mucho, a raíz de la política del Trumpetas, campañas para impulsar el #ConsumeLocal, cosa que me parece requetebiem, porque es la mejor forma de apoyar nuestra economía, y los memes no se han hecho esperar en las redes; ojalá que no sea una iniciativa de dientes para afuera, y en verdad se apoyara todo lo nuestro. Hay tantas cosas por qué sentirse orgullosos en Yucatán; deberían decirle a los del Ayuntamiento para que, en vez de contratar a tanto artista de fuera para sus festivales, les den más espacio a los yucatecos. Es hora de hacerle loch a lo nuestro, masinó que sí.