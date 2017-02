Se filtró la versión norteamericana del telefonema de Trump a Peña Nieto, donde lo amenazó con invadirnos, para desquitarse del golpe del mexicano, del que Laurence O´ Donell, de NBC TV opinó y que transcribo a continuación:

¿Ya se cansaron de ganar? ¿O ya se cansaron de ver a los EU humillados? La gente votó por Donald Trump por muchas razones, tanto positivas como negativas. Las razones negativas para votar por Trump incluyen el odio a Hillary Clinton, odio a Bill Clinton, odio a Barack Obama, odio a Michelle Obama, odio generalizado a los demócratas. Supremacistas blancos como David Duke votaron por DT porque creyeron que él comparte su odio.

Los motivos positivos para votar por DT son esencialmente económicos: la creencia de que Trump mejoraría la economía. Y en el centro de esa creencia está el argumento de DT de que él es un gran negociador, el negociador más grande del mundo y que negociaría nuevos tratados comerciales, que darían a EU enormes ventajas sobre todos los países.

Sólo así tendríamos una nueva y enorme economía, venciendo a todos los demás negociadores, de manos del gran negociador y, según DT, consiguiendo un mejor trato que todos los negociadores americanos anteriores. Sonaba fácil.

Pero hoy vimos la completa humillación del negociador DT, por el primer líder con el que quiere negociar, el presidente de México.

Porque, la persona más escandalosa que jamás ha vivido en la Casa Blanca usó Twitter, no para atender a los medios, que es su excusa para usar Twitter. No, no, no, el presidente de EU lo hizo para atender sus propios canales diplomáticos y dijo: Si México no quiere pagar por el tan necesario muro sería mejor cancelar la reunión.

Hasta ahora, el presidente de los Estados Unidos solía ser el jefe de Estado más poderoso del mundo, y si amenazaba con cancelar una reunión diplomática, por canales privados, con otro jefe de Estado, basado solamente en la agenda de negociación, entonces ese casi siempre cedería a negociar con el presidente de los Estados Unidos. No significa que tuviera que estar de acuerdo con los términos, sólo estaría de acuerdo con negociarlos.

Un par de horas después, el presidente de México tuiteó: Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS.

En ese momento, el mejor negociador del mundo perdió ante el presidente de México, sin siquiera haberse reunido por primera vez. Es el peor resultado de una negociación que un presidente de EU ha tenido con algún jefe de Estado que estaba dispuesto a negociar. Y noten que el presidente de México, según el protocolo, insultó al presidente de EU por hacer público que cancelar la reunión fue su decisión personal.

En consecuencia en las negociaciones para obligar a México a pagar el muro el marcador es: presidente Peña Nieto 1 Donald Trump 0…

