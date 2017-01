Judit Polgar… y otras reinas del ajedrez

Catalogada como la mejor ajedrecista del mundo, Judit Polgar es un ejemplo de creatividad en el tablero de los claroscuros; Campeona de Hungría en 1991, título que le permitió ser la primera persona más joven en lograr la categoría de Gran Maestro Internacional con tan solo 15 años; se colocó en el lugar número ocho de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en 1999; derrotó al ruso Garri Kaspárov en 2002, después de que éste campeón mundial se refiriera a ella de una forma un tanto inapropiada; la historia de la reina Porlgar dentro del mundo del ajedrez, concluye en el 2014, cuando decide retirarse. Además, destacaremos a otras damas de la estrategia, que en su genialidad han desempeñado brillantes movimientos, otorgándoles un nombre dentro de la historia de este fascinante juego.

Tiempos para que surjan los inmortales, seres que han sido capaces de evolucionar a pueblos enteros, genialidades para este caos que nos acosa, ya que vemos cómo el orden mundial es dominado por la vileza, y en el norte, un nuevo monarca que como Nerón, busca eliminar a todos los que no apoyen su iniquidad. Mientras que en nuestras tierras, el panorama empeora, vivimos un estado de frustración que aumenta y se escribe el cuento de los perdidos, sin rumbo y saqueados a capricho de sus “gobernantes”.

Así las cosas, pero mejor mencionemos otra historia, una donde las mujeres han tenido que ganar sus piezas con mucha más determinación que los varones, un juego donde sólo el 2 por ciento son damas… el ajedrez.

Varios especialistas argumentan que conforme las féminas llegan a mayor edad, sus jugadoras disminuyen, por ejemplo: del rango de entre 5 a 15 años, las niñas ocupan un 17 por ciento del total de participantes en clubes de ajedrez, mientras que después de los 35 años, esta población se reduce al 2 por ciento ya mencionado. Lo curioso es que el 1 por ciento pertenece a la élite de este abstracto juego, entendiéndose que el 50 por ciento de mujeres son Grandes Maestros Internacionales.

Otras teorías apuntan que para destacar en este estratégico deporte, la práctica es su principal factor, al ser los caballeros quienes más tiempo dedican a jugarlo. Las razones pueden ser muchas, algunas son que el rol de la mujer en la mayoría de los países, se enfoca más a la familia, solamente la escuela china brinda una disciplina constante e igualitaria para sus alumnos y sus datos muestran que dentro de los mejores cien de la FIDE, existen 10 mujeres y cuatro hombres, pero son los varones quienes han obtenido una mejor Elo.

En 1959, la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos (USCF), nombró como presidente del Comité de Puntuación al doctor Elo, quien creó un nuevo método estadístico para calcular el desempeño de los jugadores, y fue en su honor el nombre de esta clasificación, donde dependiendo de cada federación es su puntaje. En algunos, la menor calificación es cero y el Gran Maestro es a partir de 2600, al ser la húngara Judit Polgar, la primera mujer en lograr este título.

¡Reina Polgar!

Judit nace en Budapest un 23 de julio de 1976, la mediana de tres hermanas (Zsuzsa, Judit y Sofía), cursaron su formación académica con sus padres, ellas solo asistieron a la escuela para presentar exámenes anuales. El matrimonio de pedagogos Polgar, entendieron que la genialidad se nutría en el enfoque de una sola actividad, la cual abrace más el infante. Las hermanas no crecieron rodeadas de lujos, pero si de una afición… el ajedrez.

A los ocho años, Judit ya derrotaba a varios veteranos en el tablero de juego, la húngara hacia sus primeros movimientos y el mundo conocería su nombre en 1987, cuando gana el Campeonato Sub-14, obteniendo en aquel año un Elo de 2,355.

La diferencia de esta niña prodigio con otras jugadoras es que Polgar solo participó en competencias globales o mixtas, su entrenamiento fue con varones y exclusivamente acudió de manera obligada en dos ocasiones a las Olimpiadas Femeninas de Ajedrez para representar a su país.

En 1991, con tan solo quince años de edad, la mediana de las Polgar, gana el Campeonato de Hungría y se convierte en la primera persona más joven en lograr la categoría de Gran Maestro Internacional, quitándole este record al mismo Bobby Fischer, a quien conoció cuando este misterioso rey del tablero blanco y negro vivió en Hungría en 1992.

Después de varios triunfos, injusticias y otras adversidades por parte de las Olimpiadas de la FIDE, en 1999, la húngara se colocó en el puesto número ocho de los mejores jugadores del mundo con un Elo que superaba los 2,700 puntos.

Judit se casaría al iniciar el nuevo milenio, su esposo… el veterinario Gustav Font, con quien procrea dos hijos, Oliver y Hanna, motivo por el cual Polgar tuvo que suspender el ajedrez en 2004 y 2006, pero no sin antes ganarle en el 2002 al ruso Campeón Mundial Garri Kaspárov, dentro de la torneo Rusia contra el resto del mundo.

Kaspárov, años antes había declarado: "Polgar tiene un talento fantástico para el ajedrez pero, después de todo, es una mujer y ninguna mujer puede sostener una batalla prolongada”; posteriormente, este Gran Maestro tuvo que reconocer con cierta amargura su derrota en el 2002 contra la húngara.

Después de tener a sus hijos, Judit fue bajando su nivel de juego, tanto, que dentro del World Rank cayó en el sitio número 71, y en el 2014, la reina Polgar decide retirarse del ajedrez, pero su estilo agresivo y desconcertante ha sido fuente de inspiración para muchos jugadores alrededor del mundo.

Otras damas…

La pieza más dinámica dentro de este cuadriculado tablero, es la reina, para muchos es la pieza más valiosa en lo que se refiere a estrategia y definitivamente, la dama… es la que manda.

En la historia de las ajedrecistas, desde la fundación del Campeonato Mundial Femenil de Ajedrez en 1927 y hasta 1944, el nombre de quien portó el primer sitio fue Vera Menchik, que dejó su reinado a causa de su fallecimiento, al ser víctima del bombardeo en Londres por una V1 nazi.

Otra fémina destacada, es la rusa Maya Chiburdanize, que conservó el campeonato femenil de 1978 hasta que la china Xie Jun le arrebata el triunfo en una de las partidas más famosas del ajedrez, la final de 1991 del Campeonato Mundial Femenil.

Actualmente, la Gran Maestro china Hou Yifan, es la campeona del mundo de ajedrez femenino desde 2010, así como la principal representante de ajedrez en su país.

