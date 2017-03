La renuncia del Auditor

Viviendo sus últimos momentos al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el cozumeleño Javier Zetina González –conocido por sus cuates como “Javicho”–, insiste en ser ese personaje incómodo y rebelde que ha puesto a parir en más de una ocasión a la alianza partidista del PAN-PRD en el Congreso local, que no han logrado sacudirse a este funcionario que representa el último ladrillo del derrumbado “blindaje” del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Impuesto cinco minutos antes del fin del gobierno de Borge en la Auditoría Superior por la pasada Legislatura, Javier Zetina fue considerado desde el principio del nuevo gobierno un enemigo natural, ya que su nombramiento cocinado en olla exprés tuvo el claro propósito de proteger las espaldas del ex gobernador y su círculo de colaboradores más cercanos, entre los que se contaba, por supuesto, el propio Auditor.

Por este hecho el Auditor “borgista” fue uno de los objetivos prioritarios para la nueva mesa de mando del Congreso local, dirigida por panistas y perredistas, ya que estos partidos se comprometieron en campaña a echar abajo el “blindaje” del ex gobernador, lo que incluía tumbar a sus dos alfiles recién colocados en la Fiscalía y en la Auditoría, Carlos Arturo Álvarez Escalera y Javier Zetina González.

El primero en caer fue Álvarez Escalera, quien se rindió al sentir el primer apretón en su contra sin dar mucha pelea… pero ese no fue el caso de “Javicho”.

El Auditor heredado por Borge no se amilanó ante los embates del Congreso local. Minimizó las solicitudes que “por las buenas” le hizo el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, para que presentara su renuncia, y se mantuvo firme en su decisión de no dejar el cargo hasta que no hubiera de otra.

Los panistas y perredistas doblaron la apuesta y se lanzaron en una ofensiva mediática contra el Auditor en una conferencia de prensa conjunta donde señalaron que presentarían una serie de denuncias contra Javier Zetina por irregularidades cometidas en su nombramiento.

El Congreso también solicitó, para meter presión intensa, la reapertura de las cuentas públicas 2015 para que se auditen nuevamente, y Javier Zetina respondió con una solicitud de más presupuesto para la contratación de personal presumiendo al mismo tiempo los amparos ganados que le daban legitimidad legal, que no moral, a su nombramiento.

Esta tensa relación llegó a su cúspide el miércoles pasado cuando en medios digitales y redes sociales se difundió con fuerza la versión de que Javier Zetina González había presentado su renuncia ante el Congreso, tras un supuesto acuerdo político.

Pero respondón como es, de inmediato el Auditor negó la supuesta renuncia e insistió en mantener la actitud de “no pasa nada, seguimos trabajando”, disfrazando una realidad inminente.

Porque posiblemente dice la verdad al asegurar que no presentó su renuncia ese día en específico, pero su salida de la Auditoría está más que planchada. Es cuestión de tiempo.

Zetina González negó tajantemente su inminente renuncia para enfadar, y al mismo tiempo enviar un mensaje a los legisladores del PAN-PRD, a los que les urge exhibir su cabeza como trofeo.

El Auditor reaccionó a la “filtración” a los medios de su salida negándose a convertirse en presa de caza, y recordando a sus ejecutores que los acuerdos políticos deben respetarse y eso incluye la cláusula de la salida digna.

Que no quede duda, Javier Zetina sí se va, pero pretende irse a su modo.

“Mocha” INE territorio de Quintana Roo

El nuevo mapa con cuatro distritos electorales que presentó esta semana el INE como propuesta final para la entidad, viene ya con el “recorte” de los 10 mil kilómetros cuadrados que supuestamente están en litigio con Campeche, aunque parece que la lucha está definida.

Hasta el somnoliento presidente del Comité Prodefensa de los Límites, José Alberto España Novelo, reaccionó indignado –en su Facebook– por la afrenta.

Ojalá que su coraje no se quede en las redes y lo mueva a la acción, que mucha falta hace.