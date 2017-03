El libro 'Decadencia y renacimiento en México' resume que el gran problema de México es la corrupción; pero no propone un método practico para solucionarlo.

Las encuestas recientes de preferencias electorales colocan a AMLO a la cabeza, su crecimiento ha aumentado debido a los malos resultados en la economía que han pegado en el ingreso familiar este sexenio.

Recibí el libro de López Obrador “Decadencia y renacimiento de México”. Buena parte de la obra se enfoca a criticar la deficiente administración púbica federal con estadísticas, comparaciones de otros países, centralismo en contratos e innumerables hechos de corrupción que nadie puede negar y que todos hemos conocido por los medios comunicación. El libro resume que el gran problema de México es la corrupción; pero no propone un método practico para solucionarlo. No se puede evaluar la factibilidad de los cambios si no existe la propuesta.

En el aspecto económico, menciona pocos puntos de propuesta, muchos de obras de infraestructura y apoyos a pymes, pero no especifica cuáles son los problemas. Las soluciones que expone son recetas nacionales y eso no es correcto; ejemplo en el campo: en el norte hay problema de agua y en el sur, de baja producción y de comercialización.

La propuesta de AMLO de que el gobierno sea el promotor del desarrollo económico proteccionista hoy es vigente; hace años lo hubieran tildado de socialista y retrógrado, pero la realidad es que un mercado abierto es proclive a monopolios y abusos, sobrerregulado, con sobreprecios y mala calidad. Los europeos aplican un mezcla perfecta de libertad y requisitos mínimos para crear empresas, no permisos como en México.

En conclusión: su diagnóstico de la administración pública federal es real, pero generaliza porque en los estados existen gobiernos priistas excelentes y panistas también, no sólo los malos gobiernos de los que se habla mucho. Sus soluciones económicas son propuestas que van mucho por el orden federal y poco por los innumerables problemas de la pymes que sí reconoce que generan el 90% del empleo nacional. No enumera las carencias que tienen de oportunidades, como falta de bancos locales, regulaciones federales que limitan sus giros y licitaciones de obra pública no pulverizadas que hacen que sólo empresas grandes accedan a ellas, entre otras.

El libro tiene una fuerte carga de crítica real a la administración federal, pobre análisis económico y sin método específico de solucionarla, le falta la inclusión de los empresarios como vehículo de trasformación social y económica y promotores de empleo e impuestos en la sociedad.