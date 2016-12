Las tareas del fiscal

Las fracciones parlamentarias de la XV Legislatura designaron a Miguel Ángel Pech Cen como fiscal general para un periodo de 9 años, el cual concluirá en el año 2025. El maestro en derecho, ex juez penal y ex subprocurador de Justicia en dos ocasiones, fue propuesto por el Partido Acción Nacional.

El también catedrático se impuso a Óscar Jesús Buenfil Rojas y a Roxana Lili Campos Miranda (encargada de despacho), quienes conformaron la terna final enviada por el gobernador Carlos Joaquín González. Tras la comparecencia en el recinto legislativo no hubo dudas: Pech Cen fue escogido por unanimidad.

Ya en funciones, cabe preguntar: ¿Cuáles son sus tareas más apremiantes? Las respuestas pueden ser tan variadas como complejas, aunque es necesario puntualizar que son de tres ámbitos, principalmente: el administrativo; el coyuntural, con problemas prioritarios debido a su gravedad, y el teórico-conceptual, relacionado con el andamiaje jurídico.

En el primero, es previsible que prepare un listado al estilo entrega-recepción para saber con qué recursos humanos, materiales y tecnológicos cuenta a partir de ahora. En esa especie de auditoría podrían “brincar” la falta de expedientes, la alteración de contenidos o la eliminación de avances en las versiones digitales, prevén fuentes de la propia Fiscalía.

En el segundo, las temáticas abundan y son de interés generales. Por ejemplo, el independiente Juan Carlos Pereyra enlista las carpetas relacionadas con el llamado paquete de impunidad; los feminicidios; los daños patrimoniales; el crimen organizado; el secuestro, y la extorsión.

Visión similar tiene la diputada priista Leslie Hendricks Rubio, quien asegura que para su bancada es urgente reforzar las estrategias de seguridad y de prevención. Además, vigilar los asuntos vinculados con la violencia de género, por lo que solicitaron incluso la creación de una Fiscalía Especializada para atender los casos de agresión contra mujeres.

En tanto, para la perredista Laura Beristain Navarrete la inseguridad y la corrupción son cuestiones que preocupan, por lo que los esfuerzos deben ser reorientados, considerando el sentir ciudadano y sin desatender los compromisos nacionales e internacionales.

En el tercero de los ámbitos, la misma legisladora de Solidaridad recordó que hay un marco teórico al cual circunscribirse en torno al combate a la corrupción: La Convención Interamericana contra la Corrupción (1996); la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (1997), así como la Convención de las naciones Unidas contra la Corrupción (2003).

En un contexto más amplio, son tareas obligatorias: integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública; conducir y mandar la investigación de los delitos; nombrar y remover al personal, así como realizar actividades que las funciones requieran, sobre todo en las que debe dictar medidas especiales.

Legisladores, abogados, jueces y magistrados suponen que se atacará la impunidad y, con ella, tanto la corrupción como el tráfico de influencias, activando un círculo virtuoso más allá de las coyunturas y los marcos normativos. ¿El fin último? Recuperar la confianza ciudadana. Habrá que verlo.

Desorbitado

Por ciertos antecedentes fundados más en sospechas que en hechos comprobados, el nuevo fiscal fue criticado desde que su nombre apareció entre los probables; sin embargo, para la mayoría cumple los requisitos más elementales, expuestos aquí en una entrega anterior: no tiene lazos con el ex gobernador Roberto Borge; no pesan escándalos insuperables sobre su imagen; conoce como pocos las entrañas de la Fiscalía y tiene conocimientos de sobra.