Pues ya en los primeros días del año 2017, todo el mundo caminando despacio en las calles y no precisamente porque estén pensativos, más bien porque están como emposmados con todo lo que se han comido, porque, la verdad, cómo ha corrido comida por todos lados, mare cómo nos hemos embutido; afortunadamente sólo falta la rosca de reyes y después todos a bajar el sobrepeso. Ojalá que el peso que no siguiera cayendo sea el de nuestra moneda, porque con todos los relajos que hay, el dólar ya llegó a 21.70. La verdad, no ha llegado Trump a la presidencia y ya empezó a darle duro a los mexicanos, porque con todo y que dijeron que no, resulta que la Ford ya se retiró y no va a realizar la planta que iba a poner en México con una inversión de 1,600 millones de dólares y canceló por la amenaza de incrementarles los impuestos en el vecino país del norte, y que también están haciendo lo mismo con la General Motors.

Ojalá y con todo esto en verdad el país deje de ser de malinchistas y comience a consumir lo que aquí se produce, darle provecho a todos los que invierten en nuestro territorio y si tienes la posibilidad de viajar que sea a los estados de la República para fortalecer la economía. Pienso firmemente que de esta manera podemos salir adelante, no con paros, plantones ni mucho menos actos vandálicos que sólo perjudican más, porque violencia sólo genera violencia.

Creo que los primeros que deberían de escuchar estas voces son la gente que dirige los gobiernos federal, estatales y municipales, y que se les quite lo malinchistas, no me cansaré de decirlo. Es bueno que a los festivales artísticos o culturales vengan artistas de otros lados para enriquecer la celebración, pero no haciendo a un lado a los artistas locales como dando a entender que no tienen calidad para estar en un festival como el de la ciudad, el Mérida Fest, que una vez más se llena de gente de fuera y hace a un lado a los artistas locales; por favor dejen de ser macataes, masinó que sí.