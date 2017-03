En un mundo de sordera por los años, la vista cansada pero siempre en vigilia, se despidió mi gran amigo. Uno que veló por mi sueño y seguridad, cuya voz me acompañó en alegrías y felicidad. Un corazón se cansó de latir, tanto amor lo dejó agotado. ¡Vaya!, con decirles que su pelaje negro con los años se puso café, gris y blanco; si les digo que hasta el último momento mantuvo la cabeza en alto, alerta y no por él sino por mí, por nosotros: su familia. Se fue mi amigo, uno de los más viejos y de los mejores. ¿Qué digo amigo? ¡Hermano!, aunque de raza distinta.

Pueden llamarme loco, pero así lo veo y con ese coraje lo despido, con las lágrimas que merece por la felicidad y protección que nos trajo y es que tan sólo era mi perro, mi compañero.

Parece que fue ayer, hace 14 años cuando llegó a la familia, tímido, pequeño y hermoso; parece que apenas ayer ladraba cuando yo llegaba a casa por la alegría de verme, cuando se acercaba a la mesa a pedirme comida, cuando perseguía al gato o a cualquier intruso que se acercaba, pero ya no más, porque ahora se encuentra en mi recuerdo y en una fe incierta sobre la existencia de un cielo de los animales, donde quizá la magia vaya a continuar, pues me lo he de encontrar.

Hasta pronto amigo, ahora sólo queda decirte que en mi corazón siempre vas a estar y a usted, amigo lector, me queda insistirle en el amor a estas criaturas, los animales, seres terrestres como nosotros que merecen cuidado y respeto al compartir también este planeta, que viven sin mala fe y cuya única misión en la vida es hacer más feliz la nuestra.