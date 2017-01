Desde que tengo uso de razón, la palabra crisis ha sido una eterna acompañante en diferentes épocas de mi vida. Políticas, sociales, económicas, todas y cada una de ellas, por separado o tomadas de la mano, han existido y seguirán haciéndolo por los siglos de los siglos. Las empresas pasan por la misma situación, y no están exentas de los golpes de la crisis.

Podemos buscar culpables como siempre lo hacemos o podemos ponernos las pilas y crear estrategias para poder mantenernos a pesar de lo que suceda. Yo me catalogo en el segundo grupo, pues quejarme no va a solucionar la situación mundial, pero, si me organizo, puedo solucionar mi situación y la de los que laboran conmigo.

Te doy 5 acciones a realizar para ayudarte en situaciones de crisis:

1.- Planea tus estrategias.- Los planes de acción son la parte fundamental de dónde vas a partir para lograr tus objetivos. Realiza estos planes con tu personal para poder tomar las mejores ideas que vas a llevar al cabo. Necesitas a tu equipo de trabajo en tu mismo canal.

2.- Incentiva el consumo interno.- Consume productos y adquiere servicios de empresas de tu localidad, así ayudarás a incentivar la economía y las finanzas de aquellos que, como tú, andan buscando lo mismo: salir de la crisis. La reciprocidad será un factor de ayuda.

3.- Busca alianzas estratégicas.- Escoge a empresarios que anden buscando los mismos fines que tú y realiza alianzas con ellos para motivar y crear redes de trabajo entre los que conformen dichas alianzas. Esto garantizará que ellos te recomienden y tú a ellos.

4.- Cuida el gasto.- Gasta en lo estrictamente necesario para el buen funcionamiento de tu empresa y cuida los costos de la misma. Los tiempos exigen que logres ser eficiente en tu operación y así evitar costos ocultos que dañen tus utilidades y flujo de efectivo.

5.- Magnifica tus inversiones.- Elige bien en dónde invertirás tus recursos. Ya sea que inviertas en tu misma empresa o en otro proyecto, escoge adecuadamente el mejor lugar o la mejor opción. Tu capital de trabajo debe lograr el mayor rendimiento posible.

Dejemos de quejarnos de nuestro gobierno y del vecino, emprendamos acciones y proyectos que logren alto impacto en nuestra sociedad para poder salir del lugar en donde estamos.