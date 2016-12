Muy claros fueron los mensajes que mandaron los invitados al tradicional desayuno navideño que ofrece cada año el Profr. Carlos Rubén Calderón Cecilio.

Entre sus invitados estuvieron la ex gobernadora de Yucatán Dulce María Sauri Riancho, el diputado federal y vicecoordinador de la bancada tricolor Jorge Carlos Ramírez, el ex diputado federal Erick Villanueva, el ex presidente municipal Tuffy Gaber, los alcaldes de Espita, Marcelino Canul; Thadziu, Pedro Yah Sabido; Ticul, Carlos Salomón; Marco Vela, de la CNC, y Noé Peniche, dirigente nacional en Morena. No asistió el ex gobernador Francisco Luna Kan por motivos de salud.

Antes de comenzar la reunión Ramírez Marín pasó por todas las mesas, saludando, abrazando, tomándose fotos con los asistentes.

En su intervención la ex presidenta nacional del PRI Dulce María Sauri hizo breve recorrido por los tiempos políticos que vivirá el Estado, explicó que en el primer semestre el PRI nacional estará ocupado en las elecciones que se realizarán en el Estado de México y Coahuila. Para el segundo semestre se empezará a delinear quiénes podrán ser los candidatos o candidatas que podrían encabezar las siguientes.

Dulce María fue muy enfática al decir que para las elecciones en Yucatán su partido tendrá que valorar las propuestas y ver qué es mejor para el Estado; ella no está de acuerdo en que los candidatos se escojan por sensación del momento.

Hizo un amplio reconocimiento al gobernador Rolando Zapata Bello y especificó que para entrar a una contienda electoral es importante estar respaldado por un buen gobierno, aunque no necesariamente se traduce en un triunfo electoral; ejemplificó lo que se vivió en el estado de Querétaro con José Calzada, que era calificado en 2015 como el mejor gobernador del país, ya que superó los indicadores de crecimiento económico que situó por encima de la media nacional y en materia de seguridad la entidad era de las mejores, pero vinieron las elecciones y el partido del mejor gobernador pierde ante el PAN.

También aseveró que la designación del candidato del PRI estará más allá de los alcances del gobernador Zapata Bello, ya que influirán varios factores de carácter nacional y que es difícil incidir desde lo local.

Dulce María también fue muy clara al señalar el hartazgo de la sociedad con la clase política. Puso como ejemplo que el PAN yucateco, su dirigencia y algunos de sus representantes populares se encuentran muy cuestionados por el tema de los sobornos; recalcó que se verá al partido Morena con un crecimiento real, ya que a pesar de no haber ganado espacios importantes, los inconformes pueden optar por ese instituto. Advirtió que se tenga cuidado con dejar al libre mercado y las fuerzas económicas el destino político, ya que sólo tratan de buscar una utilidad personal.

Ramírez Marín precisó que se debe explicar a los ciudadanos qué está pasando en el país, decirles con argumentos claros cómo se han implantado las reformas estructurales.