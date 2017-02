No se vale que confronten a la sociedad y sobre todo la confundan con información distorsionada para poder seguir haciendo grilla.

Mare es un lío andar en la ciudad con mi triciclo, porque, con tanto arreglo y calles cerradas, se vuelve un problema llegar a donde quieras ir; por eso la recomendación es que salgan temprano para que luego no estén haciendo corajes, no se les vaya a reventar su belis, como a los paisanos que viven en tensión en Estados Unidos por la persecución que tiene el gobierno de trumpetas contra ellos, tanto que ahora viven con mayor miedo; ya parecen choferes de Uber que viven estresados por las recientes detenciones.

En primera instancia debo aclarar que están fuera de la ley y por cierto cómo se ha politizado este tema y han agarrado raja los diputados panistas al hacer señalamientos por las detenciones, pero hay algo que es muy simple, ¿por qué la negativa de uno a querer registrarse en la Dirección de Transporte?, ¿por qué buscan la confrontación en vez de buscar una solución que sea de beneficio para todos sus operadores? Uno se pregunta, ¿por qué otras plataformas, como Cabify y Ride and Go, ya se registraron?, ¿acaso los de Uber ocultan algo, o simplemente es algo que los polacos llaman grilla?

Lo que es una realidad, sin duda, es que no se vale que confronten a la sociedad y sobre todo la confundan con información distorsionada para poder seguir haciendo grilla y lograr a producto de gallina quedarse como ellos quieran; hija, en cualquier lado hay reglas y creo que todos estamos obligados a acatarlas.

Estamos a una semana de la fiesta de la carne, mare parece que es mi fiesta, porque si algo me sobra es carne, bueno, más grasa que carne, pero eso sí, con un sabor; ya se acerca otra vez el Carnaval, y nuevamente lo harán en los montes de Xmatkuil, donde el sol es insoportable, además de que los precios son mucho más altos y la transportación muy poco eficiente y de que la gente ya no puede llevar su comida, que obviamente le sale más barata, porque no te la dejan meter. Ni modos, a disfrutar otras opciones como el Carnaval de Progreso, porque para el del monte hay que llevar una coa, masinó.