Municipios, la elección que viene

México renovará la presidencia de la República y su Congreso federal en junio de 2018, y Quintana Roo hará lo mismo con sus once ayuntamientos; y aunque en la formalidad administrativa el proceso electoral iniciará en septiembre de este 2017, apenas la mitad de los actuales presidentes tendrán la oportunidad de reelegirse, pues sus malos “arranques”, la inexperiencia mostrada y sus desencuentros políticos hará que sus respectivos partidos opten por opciones más rentables.

Cuatro meses bastaron para mostrar el gobierno que son capaces de desplegar los alcaldes, pero además el “tablero político” local y nacional se modifica, pues el PAN y el PRD no irán en coalición en Quintana Roo, y la del PVEM y el PRI será parcial. A eso se suma el efecto que tendrá la candidatura por Morena a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Los candidatos quintanarroenses deberán sortear no sólo los candados partidistas, sino acreditar real presencia ciudadana.

Son diversos factores los que a la fecha complican la futura nominación de los actuales alcaldes; Paoli Perera Maldonado, en Felipe Carrillo Puerto; y Romi Dzul Caamal, en Tulum, no han pasado de esconder los resultados de las gestiones que les antecedieron; en lo que se refiere a la coalición PRI-PVEM; y Perla Tun Pech, en Cozumel, y Cristina Torres Gómez, en Solidaridad, no hacen más que alejarse de la ciudadanía, los partidos y hasta del gobierno estatal; la primera militante del PAN y la segunda como candidata externa del PAN-PRD. El caso de José Baladez Chí, en José María Morelos, es patético, no logra siquiera que sus colaboradores permanezcan con él.

Juan Carrillo Soberanis, en Isla Mujeres, y Emilio Jiménez Ancona, en Lázaro Cárdenas, han realizado trabajo discreto pero consistente; aun así, su reelección dependerá mayormente de los acuerdos políticos que se logren al interior de sus partidos, el primero porque pertenece a las generaciones recientes de los tricolores. Cuenta con el apoyo del diputado federal José Luis Toledo Medina; y el segundo porque Nueva Alianza deberá definir si se coaliga con el partido que apoye el gobernador, Carlos Joaquín González, y retiran a Alexander Zetina Aguiluz de la presidencia de Bacalar. Hasta ahora, “El Pájaro” Jiménez Ancona, lleva ventaja, Zetina Aguiluz obtuvo la candidatura por ordenanza federal y a nivel local los grupos políticos lo han abandonado, aunado a su mal desempeño. El diputado Carlos Gutiérrez García sería ahora el favorecido.

Por último, el alcalde capitalino, Luis Torres Llanes, deberá decidir si contiende de nuevo, se le considera la “carta fuerte” del gobernador para la diputación federal; y los verdes Remberto Estrada Barba, de Benito Juárez, y Laura Fernández Piña, de Puerto Morelos, no tienen complicación alguna, son los bastiones de ese partido en la entidad. Así, a cuatro meses de iniciadas las administraciones y medio año de que inicie el proceso electoral formalmente, los tiempos políticos han arrancado. Prepárese, vienen las campañas adelantadas.