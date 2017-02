A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde las pifias del gobierno han sido magnificadas por sus contrincantes que, luego de un tibio llamado a la unidad nacional, sin importar que resulte favorable a la causa de Trump, insisten en crear la percepción de un gobierno sin apoyo popular, en Yucatán, en cambio, las altas calificaciones del gobierno de Rolando Zapata Bello resultan un gran obstáculo para exacerbar el descontento popular, fórmula favorita de los partidos contendientes.

Así el PAN, con mayor capacidad frente al PRI en las elecciones estatales, a la manera de los filántropos que en una obra de teatro del absurdo buscan, pero no encuentran, a un menesteroso para demostrar su altruismo, se la ha pasado rastreando una causa verdaderamente popular para abanderarla.

Han ensayado primero oponerse a todas y cada una de las propuestas del Gobierno del Estado, aunque afortunadamente sus legisladores, una vez aclaradas sus dudas y considerado sus puntos de vista, las han, en su mayoría, aprobado. Luego pasaron a criticar todas las medidas que implicaran una erogación para los causantes, aunque conllevaran realmente una condonación de pagos y representaran una necesidad para la seguridad pública, como el programa de reemplacamiento.

La semana pasada, ante una manifestación de socios de Uber, que ofrecen mediante una aplicación digital servicios de transporte, directivos del PAN se entrevistaron con ellos para proponerles su asesoría y abanderarlos. La respuesta que obtuvieron de los interesados es que no pretendían politizar su demanda. Fueron atendidos por un funcionario. Luego, sin embargo, choferes de esa empresa dieron una rueda de prensa en el local panista, acompañados del líder estatal, Raúl Paz Alonzo.

Sobre Uber circulan muchos rumores respecto de las razones por las que, a pesar de que otras plataformas digitales lo han hecho, se resisten a registrarse en la Dirección de Transporte de Yucatán: que si tienen que hacerlo quienes administran la plataforma; que si no se acepta a más de 300 socios, y muchas otras.

Los conocedores de la ley me dicen que es falso, pues no hay límite de socios y la inscripción pueden hacerla los conductores individualmente con sólo presentar: licencia de manejar y carta de NO tener antecedentes penales, así como comprobar la legalidad de su vehículo.

En otros lugares del país, como la Ciudad de México, la autorización a Uber se ha dado mediante convenios en que los administradores de la plataforma se comprometen a colaborar con los cuerpos de seguridad en la investigación de algún delito en que pudieran verse involucrados. En Yucatán los legisladores han decidido que es mejor para la seguridad pública el registro de los conductores y vehículos ante la Dirección de Transporte. Según la ley, los conductores de Uber pueden optar sea por su registro individual o bien por migrar a cualquiera de las otras plataformas digitales que tengan registro en Yucatán. Con la seguridad no se juega.