¿Y qué les cuento? Resulta que esta semana me topé con una dura prueba, alguien quiso poner un alto a mi felicidad, pues, además de gritarme en público que “quite mi sonrisa”, usó todos los medios posibles para hacerme parecer un idiota.

En fin, mi superior al mando, supuesto capitán de mi barco llamado internado médico, resultó ser un gran maestro sobre cómo NO debo tratar a los demás, hasta que, después de unas cuantas lágrimas, me dije: “¿David por qué te dejas? No puedes permitir nunca que alguien te humille” y así fue como, con todo respeto, mientras mi superior me gritaba le puse un alto, claro, me acarreó más gritos, pero a la vez una gran satisfacción cargada de energía y adrenalina al hacer lo que pocos hacen: enfrentar el maltrato, las cuales me ayudaron a seguir adelante.

Amigo lector, nunca de los jamases permitas que alguien te haga de menos, tu alegría vale mucho más que meterte en problemas por corregir algo que realmente te afecta, nadie tiene permitido sacarte las lágrimas, si alguien te atormenta o te aterra no te calles, tus voces y actos también son importantes, siempre solicita respeto y si no se consigue denuncia. Nosotros somos seres mágicos y con magia me refiero a sorprendentes, capaces de hacer que nada sea imposible si nos lo proponemos; todos tenemos grandes cualidades que pueden poco a poco ser explotadas si se nos permite, no las guardemos por culpa de otros.

De la misma manera es importante recalcar que la dignidad no se pierde pues es un derecho nato de cada uno y con la cual nadie debe de jugar. Recuerda bien amigo mío: la mejor forma de vencer es siendo mejor que el otro, nunca pierdas la cordura, siempre mantén la calma con la frente bien en alto, ¡no te dejes!