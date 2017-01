El poblado de Nohcacab durante la colonia figuraba como un pueblo de indios sujeto a la encomienda de San Mateo o Xanabá, pero también se encontraba constituido como una visita perteneciente al convento de Ticul, situación que Diego López de Cogolludo explica al señalar que la administración eclesiástica de Ticul existe desde 1591, con San Antonio de Padua como patrono y cuya iglesia es tan grande que pudiera ser una catedral. Una de sus visitas es la de San Mateo del pueblo de Nohcacab.

Entre las principales referencias históricas que hablan de Santa Elena Nohcacab en el Yucatán decimonónico se encuentra la obra de John L. Stephens, abogado norteamericano que, finalizando la primera mitad del siglo XIX, visitó en dos ocasiones la península de Yucatán con el talentoso arquitecto inglés Frederick Catherwood, cuyas excelentes litografías acompañan el relato de Stephens en los libros Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan (1841) e Incidents of Travel in Yucatan (1843). A través de la narración de Incidents of Travel in Yucatan, Stephens provee una descripción del pueblo de Santa Elena Nohcacab, durante su estancia a principios del año de 1842, lugar donde él y Catherwood se hospedaron mientras exploraban las ciudades de Uxmal, Nohpat, Xcoox y Kabah.

De acuerdo con Stephens (a quien, además de Catherwood, le acompañaba el Dr. Cabot), fueron recibidos con júbilo en Nohcacab durante las celebraciones de año nuevo, ya que “la llegada de tres ingleses fue un evento sin precedentes en la historia de la villa”. De la misma forma, entre las descripciones que proporciona Stephens, se destaca la casa real y la plaza de Nohcacab, cuyas construcciones más importantes eran la noria y la iglesia de San Mateo, ubicada en la cima de la elevación principal del pueblo.

Finalmente, entre las principales aportaciones de la narración de Stephens es de particular interés para este trabajo hacer referencia a la partida de este viajero el día 8 de enero de 1842, desde el pueblo de Nohcacab hacia la ciudad de Kabah. En esta parte del relato, Stephens hace mención de una serie de construcciones religiosas ubicadas en los límites de la población de Nohcacab.