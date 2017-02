En 2008, el diario español 20 Minutos realizó un concurso por internet para elegir a "La bandera más bonita del mundo". Más de siete millones y medio de votos fueron emitidos y se recibieron más de 25 mil comentarios. Con 901 mil 627 votos, la bandera mexicana logró el primer lugar. Perú y Guatemala resultaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

No era necesario el concurso porque nosotros sabemos que nuestra bandera es la más bonita del mundo. A mí, me enseñaron a amarla y respetarla desde niño; en la escuela conocí de su historia y lo que representa para los mexicanos. Además, durante más de 26 años en la Armada, los honores a nuestro lábaro patrio fueron parte importante de nuestras actividades. Muchas veces me correspondió izarla o arriarla en las escuelas de capacitación y formación, en el torrotito de popa de los buques o en el mástil de las zonas y sectores navales.

Su escudo lo porté en mis gorras, y sus colores (en los gafetes de perseverancia) engalanaron mis uniformes. Mi mayor orgullo fue haber formado parte, aunque brevemente, de la escolta del Grupo de Desembarco de la Armada de México en el desfile del 16 de septiembre de 1977 en la Ciudad de México.

Por cierto, el Reglamento del Ceremonial Militar establece las formas y demostraciones de respeto al pabellón tricolor. Por ejemplo, los soldados y marinos no saludan militarmente a la bandera ni a sus superiores si no portan tocado (gorra, cuartelera o birrete). El único que puede saludarla militarmente y vestido de civil es el Presidente de México, por su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

En la Marina, cuando dos barcos de guerra se encuentran en alta mar, se hacen honores ondeando sus banderas y con el silbato marinero. Al abordar o desembarcar de un buque de guerra, todos los marinos saludan a la bandera, que generalmente ondea en el torrotito de popa.

Anexo "1"

Historia y honores

Durante toda su historia, la Bandera Nacional ha tenido alrededor de 25 alteraciones de imágenes, algunas arbitrarias y otras de trascendencia histórica, como la legendaria bandera del Ejército Trigarante. La actual, llamada la Cuarta Bandera Nacional, fue adoptada por decreto el 16 de septiembre de 1968 y confirmada por ley el 24 de febrero de 1984. La versión utilizada hoy es una adaptación del diseño aprobado en 1916 por decreto del presidente Venustiano Carranza, en donde el perfil del águila fue cambiado de frente a perfil izquierdo.

Y respecto de los honores, se dice que el 24 de febrero de 1935, Benito Ramírez, un empleado del Banco de México, organizó una guardia de honor en homenaje a la Bandera de México, práctica que continuó hasta que en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera, de la nuestra, la más bonita del mundo.