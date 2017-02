En 2005, me lo encontré de nuevo en Mérida y me sorprendió cuando me dijo que acababa de musicalizar un poema mío, que había encontrado en una publicación diaria local.

A Roberto Cárdenas lo conocí en 1965, cuando él tomaba clases de guitarra con el compositor Enrique “Coqui” Navarro y yo acababa de crear las serenatas del parque de Santa Lucía, en el trienio del alcalde Agustín Martínez de Arredondo. Luego tuve oportunidad de saludarlo varias veces cuando formó parte del Coro Yucatán del doctor Carlos Tello Solís. Más adelante, supe que se había ido a vivir a la Ciudad de México.

En 2005, me lo encontré de nuevo en Mérida y me sorprendió cuando me dijo que acababa de musicalizar un poema mío, que había encontrado en una publicación diaria local, y me invitaba a escucharlo en su restaurant-bar de la colonia Alemán. Fui a visitarlo, allí me contó que en la capital había estudiado guitarra y composición con el maestro Juan Helguera, siendo su compañero de estudios Alfonso Ontiveros Carrillo, que luego fue conocido como Guadalupe Trigo. En México, Roberto se vinculó a Mario Arturo Ramos y Marcial Alejandro y fue cofundador del grupo de canto nuevo La Nopalera.

Más adelante, viajó a París a perfeccionarse. En la capital francesa permaneció por espacio de doce años y fue parte del grupo Los Incas, con los que hizo giras por varios países de Europa, y recibió consejos del compositor argentino Atahualpa Yupanqui. De vuelta en Mérida, continuó componiendo temas de su total autoría y musicalizó, entre otros, el bambuco Vallisoletana, con letra de Teté Mendoza, y el bolero Qué lástima, con letra mía.

En enero de 2010, comenzamos juntos un proyecto de composición que culminó recientemente con la grabación de un disco al que titulamos “Intimos”, en el que Roberto interpreta con su guitarra 12 temas de nuestra común autoría: la ya mencionada Qué lástima, y Mi eterna despedida, El día y la noche, Cuando te hayas ido, A quién, Abuela, Basta una mirada, Estoy pensando en ti, Sin darme cuenta, No he sabido más de ti, El cardenal de mi madre y Porque te quiero.

Las palabras de presentación del disco las escribió el notable investigador musical Enrique Martín Briceño, actual director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. El disco fue grabado en el Centro de Investigación Musical “Gerónimo Baqueiro Fóster”, a mi cargo, teniendo como técnico de audio al guitarrista Manuel Alcocer Mézquita. Pronto saldrá a la venta.